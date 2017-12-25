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Рождественская ярмарка

Только в Молдове Рождество официально празднуется в новом и старом стиле

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Согласно Закону о юбилейных днях и праздниках, в Молдове официально отмечается Рождество 25 декабря и 7 января

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Рождество или Рождество, рождение Иисуса Христа, является христианским праздником, отмечаемым 25 декабря по григорианскому календарю или 7 января по юлианскому календарю каждый год.

Поздравление с католическим Рождеством в новом стиле в Валлетте, Мальта
© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi
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Рождество является частью 12 княжеских праздников византийских церквей. В некоторых странах, где христиане составляют большинство, Рождество также является законным праздником, а время празднования продлевается на следующий день, 26 декабря.

Официально в Молдове этот день отмечается 25 декабря и 7 января в соответствии с Законом о памятных днях и праздниках. Большинство населенных пунктов, которые проводят этот праздник по новому стилю, находятся на юге и севере республики.

Обычай украшения елки берет свое начало от германских народов. Традиция распространилась на остальную Европу, а затем на весь мир после Первой мировой войны. 

За 40 дней до праздников христиане отмечают Канун Рождества, который заканчивается в день Рождества после литургии. Резка свиньи в день Игната — важный момент, который предвосхищает Рождество. 

Теги:
Рождество, Молдова
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