Рождественские сюрпризы в аэропорту Кишинева: что ждет пассажиров

Сказочная атмосфера в Международном аэропорту Кишинева: сюрпризы, подарки и хорошее настроение

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Праздники — это хороший повод для радости, подарков и волшебства. К Рождеству и Новому году всем пассажирам Международного аэропорта Кишинева множество приятных сюрпризов.

Компания "Avia Invest" — администратор аэропорта Кишинева в преддверии зимних праздников по доброй традиции создала по-настоящему сказочную атмосферу в терминале главных воздушных ворот молдавской столицы.

"Отмечать зимние праздники стало доброй традицией для компании "Avia Invest", которой каждый раз удается создать волшебную атмосферу для всех гостей аэропорта Кишинева. Мы очень хотим подарить нашим пассажирам праздничное настроение. Особый упор сделан на детей, потому что они очень ждут новогоднего чуда", — заявила глава департамента маркетинга компании "Avia Invest" Нино Чубинашвили.

По ее словам, за весь день будет вручено более 10 тысяч подарков.

Пассажиров, возвращающихся домой, в зоне прилета встречали музыкой и хорошим настроением.

Снегурочки и персонажи мультфильмов позаботились о том, чтобы каждый пассажир получил сладкий подарок. А для детей подготовили особый сюрприз — рождественский сапожок с карандашами и шоколадками.

Для встречающих и ожидающих вылета пассажиров также подготовлен сюрприз. В зоне прилета работает "рождественский кинотеатр".

По терминалу гуляет Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравляют всех с праздниками.

В зоне вылета аэропорта праздничная атмосфера наполнена живой музыкой — любимыми и знакомыми каждому рождественскими и новогодними мелодиями. Самые смелые пассажиры отважились сыграть на рояле. Желающие попробовать свой музыкальный талант смогут это сделать до 30 декабря.

Праздники в аэропорту Кишинева продолжается и впереди еще много сюрпризов.