Фотофакт: как выглядела новогодняя елка в Кишиневе 30 лет назад

До развала СССР оставались еще три новогодние елки

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Фото празднования Нового года в столице Молдавской ССР выложил в социальные сети известный в Кишиневе фотожурналист Игорь Взоров. На снимках видно, что лесную красавицу устанавливали напротив Собора в центральном парке города. Автор уточнил, что запечатлено празднование Нового года в 1987 году.

"30 лет пролетело и даже не верится. До развала СССР оставались еще три новогодние елки", — написал Взоров.

Пользователи соцсетей заметили еще одну деталь: праздничные слоганы были на двух языках — русском и молдавском (причем, на кириллице).