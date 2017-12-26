Дожить до Нового года: как не попасть на уловки продавцов

Без пальцев или с ожогами: как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь от некачественной пиротехники

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. До праздников осталось всего ничего, а ребятня уже задолго до них начала развлекаться, взрывая петарды и запуская фейерверки.

© REUTERS/ Stoyan Nenov Как будут работать погранпункты Молдовы под Новый год

Однако специалисты обращают внимание на то, что не всегда при этом на прилавках оказывается качественная пиротехника.

Агентство по защите прав потребителей опубликовало несколько советов тем, кто хочет красочно встретить Новый год.

Согласно местному законодательству запрещается:

производство, импорт, экспорт, транспортировка, реализация и использование петард, гирлянд из петард, фейерверочных изделий и гирлянд фейерверочных изделий; использование пиротехнических изделий в населенных пунктах в ночное время с 22.00 до 7.00, за исключением салютов по случаю событий национального или международного значения; торговля пиротехническими изделиями на рынках, в сети мелкорозничной торговли или за пределами авторизованных торговых точек; хранение и/или торговля пиротехническими изделиями в многоквартирных жилых домах, в учреждениях культуры и образования или подобных учреждениях, в помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, в помещениях, расположенных в подземных переходах, в аэропортах, в помещениях автовокзалов и железнодорожных вокзалов, в киосках, в торговых лавках, на лотках, с ручных тележек, автоприцепов, автолавок и на территории взрывоопасных и/или пожароопасных предприятий; разборка, переделка пиротехнических изделий или их использование не по назначению; продажа или передача другим способом пиротехнических изделий во владение потребителям, не достигшим возраста 18 лет.

Производитель обязан обеспечить продукцию сопроводительными инструкциями и информацией по безопасности на государственном языке или на государственном и русском языках.

На что нужно обратить внимание при покупке пиротехники?

Специалисты советуют обращать внимание на следующую информацию на упаковке: