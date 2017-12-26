Дожить до Нового года: как не попасть на уловки продавцов

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. До праздников осталось всего ничего, а ребятня уже задолго до них начала развлекаться, взрывая петарды и запуская фейерверки.
Агентство по защите прав потребителей опубликовало несколько советов тем, кто хочет красочно встретить Новый год.
Согласно местному законодательству запрещается:
- производство, импорт, экспорт, транспортировка, реализация и использование петард, гирлянд из петард, фейерверочных изделий и гирлянд фейерверочных изделий;
- использование пиротехнических изделий в населенных пунктах в ночное время с 22.00 до 7.00, за исключением салютов по случаю событий национального или международного значения;
- торговля пиротехническими изделиями на рынках, в сети мелкорозничной торговли или за пределами авторизованных торговых точек;
- хранение и/или торговля пиротехническими изделиями в многоквартирных жилых домах, в учреждениях культуры и образования или подобных учреждениях, в помещениях и на трибунах стадионов, в парках культуры и отдыха, в помещениях, расположенных в подземных переходах, в аэропортах, в помещениях автовокзалов и железнодорожных вокзалов, в киосках, в торговых лавках, на лотках, с ручных тележек, автоприцепов, автолавок и на территории взрывоопасных и/или пожароопасных предприятий;
- разборка, переделка пиротехнических изделий или их использование не по назначению;
- продажа или передача другим способом пиротехнических изделий во владение потребителям, не достигшим возраста 18 лет.
Производитель обязан обеспечить продукцию сопроводительными инструкциями и информацией по безопасности на государственном языке или на государственном и русском языках.
На что нужно обратить внимание при покупке пиротехники?
Специалисты советуют обращать внимание на следующую информацию на упаковке:
- название и адрес производителя/импортера;
- название и тип изделия;
- минимальный возрастной порог лиц, которые могут использовать товар;
- категория;
- инструкция использования;
- год производства;
- минимальное расстояние безопасности в случае необходимости;
- эквивалентная масса нетто активного взрывчатого вещества;
- срок годности изделия.