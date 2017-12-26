Работаем на еду и "коммуналку": как живут граждане Молдовы

Цены и тарифы растут, а вместе с ними и расходы населения на питание и "коммуналку": топ-5 основных расходов жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. То, что ежемесячные расходы граждан Молдовы превышают доходы — общеизвестный факт, которым уже никого, пожалуй, и не удивишь. Средний доход одного жителя республики в третьем квартале этого года составил 2 тысячи 244,4 лея. Расходы — 2 тысячи 301 лей. Основной источник доходов населения, согласно статистике, приходится на заработную плату и соцвыплаты — 43,5% и 25,8%, соответственно. Доходы от индивидуальной деятельности приравниваются к 12,4%. Денежные переводы остаются значительным источником поступлений в семейные бюджеты граждан страны. В общем объеме доходов трансферы представляют в среднем 14,6%.

© Sputnik / Miroslav Rotari На что власти Молдовы потратят деньги из госбюджета в 2018 году

Однако, как меняется структура расходов, — весьма интересное наблюдение, которое наглядно характеризует происходящие изменения в социально-экономическом плане.

Так, согласно статистике, большая часть расходов населения республики уходит на продукты питания — 43%. В сравнении в прошлым годом люди стали чуть больше тратить на еду. Кроме того, несколько увеличились и расходы жителей республики на содержание жилья. Затраты на "коммуналку" занимают второе место (19,4%) в указанном списке. А на третьей позиции расположились расходы на приобретение одежды и обуви (10,8%). К слову, в сравнении с прошлым годом, молдаване стали несколько меньше тратить на покупку обновок. Топ-5 расходов замыкают затраты на здоровье — 5,7%. При этом, согласно статистике, денег и на здоровье люди выделяют все меньше.

Исходя из статистических данных, в среднем более 60% расходов жителей республики уходит на питание и оплату ЖКХ. Как подчеркивают экономисты, то, что большая часть расходов населения приходится на питание указывает на плачевное состояние экономики страны. При этом эксперты отмечают, что в развитых странах основная часть затрат приходится на инвестиции.

По мнению экономистов, из-за изменения структуры расходов люди начинают значительно ущемлять себя в покупке непродовольственных товарах — одежды, обуви, техники и так далее. Сэкономленные средства, ранее шедшие на покупку предметов бытовой техники или обновку гардероба, граждане вынуждены тратить на питание и оплату коммунальных услуг.

"То, что в Молдове львиная доля расходов приходится на продукты питания — не секрет. Но если сравнивать с другими странами СНГ, то у нас ситуация не самая плохая", — заявил Sputnik экономист Анатолий Игнат.

По его словам, увеличение расходов на коммунальные услуги объясняется ростом тариф на электроэнергию, отопление, а также повышением цен на топливо.

В процентном соотношении меньше всего граждане Молдовы тратят на алкогольные напитки и табачную продукцию, отдых и образование.