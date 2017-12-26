Самые роскошные свадьбы 2017 года в Молдове

Самые необычные и самые роскошные: Sputnik вспомнил самые громкие и роскошные свадьбы известных пар Молдовы, которые состоялись в уходящем 2017 году

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Уходящий 2017 год оказался богат на разного рода события, в том числе и на свадьбы знаменитостей. Sputnik вспомнил, кто из молдавских селебрити официально узаконил свои отношения.

Либерально-унионистская свадьба Алины Зотя

Любимица главного униониста страны Михая Гимпу депутат от Либеральной партии Молдовы Алина Зотя узаконила свои отношения с Владом Дурня 30 сентября. Либералка держала втайне информацию о подготовке к бракосочетанию и вообще о каких-либо деталях церемонии.

Сама свадьба состоялась в одном из роскошных ресторанов Кишинева. На церемонию помимо родственников были приглашены депутаты от Либеральной партии, в том числе глава политформирования Михай Гимпу. После сыгранного торжества молодожены отправились в свадебное путешествие в Токио.

Супертяжелое платье невесты, которое затмило свадьбу

Этим летом молдавский дзюдоист Валериу Думиникэ женился на блогерше Хеллен Монро. Свои отношения они зарегистрировали в Италии. Затем пара решила сыграть свадьбу 30 августа и в Кишиневе в одном из самых дорогих отелей молдавской столицы. Гости остались под впечатлением не сколько от размаха торжества, хотя оно и было роскошным, сколько от невероятного платья невесты. Подвенечный наряд молодой весил более 20 килограммов. В кружеве и с огромным пышным шлейфом — белоснежное платье, о котором мечтает любая девушка, поразило свои великолепием.

© Facebook / SpoialaBrothers Свадьба блогера из Молдовы Хеллен Монро и дзюдоиста Валерия Думиникэ

Еще одна свадьба, которая померкла в тени платья невесты

В начале сентября свадьбу сыграла популярная молдавская блогерша и дизайнер Валерия Канцыр и борец Штефан Канцыр. Девушка решила пренебречь свадебными традициями и пришла в ЗАГС в черном свадебном платье, вызвав удивление. В таком наряде она устроила и фотосессию.

© Facebook / Dima Iacovlev Photography Модная блогерша Валерия Канцыр

Роскошная свадьба Паша Парфени

А вот на церемонию венчания Валерия выбрала другое платье — цвета маро.

Молдавский певец Паша Парфени и теперь уже его супруга Юлиана Скутару сыграли свадьбу 16 июня. Пара решила официально зарегистрировать свой союз после восьми лет отношений. Свадьба состоялась в одном из самых роскошных ресторанов Кишинева. Торжество посетили и местные селебрити.

Сказочная свадьба Глории Горчаг и Smally

Этим летом узаконили свои отношения и молдавская певица и композитор Глория Горчаг с ее возлюбленным музыкальным продюссером Виталие Катанэ (Smally). Официально пара расписалась 19 июля, а спустя несколько дней они сыграли свадьбу. У невесты было два свадебных платья — для официальной церемонии росписи и венчания, а также платье для проведения торжества.