Опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в Молдове

Sputnik выяснил, какие авто пользуются повышенным спросом у жителей нашей страны: оказалось, что среди марок есть даже премиальный бренд

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik, Дмитрий Пулбере. Самые продаваемые машины — это, как правило, авто, входящие в доступный ценовой сегмент. Таковы общие тенденции, и они касаются не только развитых стран, но и Молдовы.

Об этом в рамках интервью Sputnik рассказал автомобильный эксперт Константин Михалаки.

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"Топ самых продаваемых машин в Молдове не меняется в течение длительного времени. К примеру, бренд Dacia по продажам занимает лидирующие позиции в Молдове, как раз потому, что у них есть доступные широкому кругу людей автомобили. По аналогичной причине, находясь, примерно, в одном и том же ценовом сегменте, Skoda занимает второе место уже второй год подряд. На третьем месте расположился Hyundai, на четвертом — Toyota, а Mercedes — на пятом", — рассказал эксперт.

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Что касается последнего бренда, то тут мы видим чисто молдавский парадокс, учитывая, что это премиальный бренд, уверен эксперт.

"Нигде в Европе вы не найдете Mercedes в топ-5 продаж, поэтому не исключена потеря позиций в ближайшем будущем", — считает Михалаки.

В целом, по его мнению, в Молдове цены на новые автомобили ниже, чем в соседних странах, и даже ниже, чем в Европе. И это связано с тем, что производители предлагают нашим импортерам привлекательные цены, так как понимают, какова реальная покупательная способность граждан нашей страны.