В Приднестровье применят новый подход к обучению детей

На базе Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко в 2018 году откроется Школа роботехники, где дети смогут в игровом форме обучаться новым технологиям

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье на базе главного университета региона – ПГУ им. Т. Г. Шевченко — появится первая Школа робототехники.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Двуглавый орел - теперь и в Приднестровье

Такой договор был заключен между вузом и компанией InteractiveCenter, которая намеревается запустить работу школы уже в начале февраля.

По словам организаторов, школа робототехники – это интерактивный подход к обучению детей новым технологиям, благодаря которому они получат не только программные знания, но и возможность ознакомиться на практике с профессиями будущего. Подобные школы открыты во многих странах, в том числе в Белоруссии, России, где проводятся уже олимпиады и батлы роботов.

Идея создать такую же в Приднестровье основателю InteractiveCenter Александр Кузнецов пришла после посещения технопарка в Кишиневе.

Курсы планируются как платные, так и бесплатные. Возможность заниматься без оплаты предполагается для детей из малообеспеченных семей.

"Наша компания молодая и не обладает большими капиталами, чтобы сделать это совсем бесплатно. Мы выдаем беспроцентный займ на три года для приобретения первых наборов конструкторов", — отмечает Кузнецов.

Курс основан на базе специальной серии конструкторов Lego Education.

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В небольших группах до 12 человек дети собирают и программируют, в игровой форме изучая физику, математику, программирование, 3D-моделирование, устройство компьютера и многое другое уже с первого класса. Курсы рассчитаны на срок от 3 до 24 месяцев.

Открытие Школы робототехники намечено на 8 февраля, когда в Приднестровье отмечается День науки.