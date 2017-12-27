В Приднестровье применят новый подход к обучению детей

ТИРАСПОЛЬ, 27 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье на базе главного университета региона – ПГУ им. Т. Г. Шевченко — появится первая Школа робототехники.
Такой договор был заключен между вузом и компанией InteractiveCenter, которая намеревается запустить работу школы уже в начале февраля.
По словам организаторов, школа робототехники – это интерактивный подход к обучению детей новым технологиям, благодаря которому они получат не только программные знания, но и возможность ознакомиться на практике с профессиями будущего. Подобные школы открыты во многих странах, в том числе в Белоруссии, России, где проводятся уже олимпиады и батлы роботов.
Идея создать такую же в Приднестровье основателю InteractiveCenter Александр Кузнецов пришла после посещения технопарка в Кишиневе.
Курсы планируются как платные, так и бесплатные. Возможность заниматься без оплаты предполагается для детей из малообеспеченных семей.
"Наша компания молодая и не обладает большими капиталами, чтобы сделать это совсем бесплатно. Мы выдаем беспроцентный займ на три года для приобретения первых наборов конструкторов", — отмечает Кузнецов.
Курс основан на базе специальной серии конструкторов Lego Education.
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В небольших группах до 12 человек дети собирают и программируют, в игровой форме изучая физику, математику, программирование, 3D-моделирование, устройство компьютера и многое другое уже с первого класса. Курсы рассчитаны на срок от 3 до 24 месяцев.
Открытие Школы робототехники намечено на 8 февраля, когда в Приднестровье отмечается День науки.