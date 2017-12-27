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Отопление

Как Молдова переживет нынешний отопительный сезон

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (48)
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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, обсудив транзит и поставки газа

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с президентом Игорем Додоном, стороны обсудили вопросы транзита российского газа и прохождение отопительного сезона Молдовой, говорится в сообщении "Газпрома".

"На встрече были рассмотрены текущие вопросы энергетического сотрудничества. В частности, внимание было уделено надежному прохождению отопительного сезона в республике. Отмечено, что "Газпром" обеспечивает поставки газа молдавским потребителям в необходимых объемах", — говорится в сообщении.

"Стороны также обсудили вопросы, связанные с транзитом российского газа через территорию Молдовы в страны дальнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Ранее в среду Додон написал на своей странице в Fаcebook, что обратился к главе "Газпрома" с просьбой предоставить республике скидку на российский газ в размере 10-15%.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году "Газпром" поставил в республику около 3 миллиардов кубометров газа. "Газпром", которому принадлежит 50% АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа вэту страну.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (48)

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Теги:
отопление, Молдова, Общество
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