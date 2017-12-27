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Примэрия Кишинева

Новый поворот дела о платных парковках: что ждет Киртоакэ и Гамрецкого

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (12)
134710

Высшая судебная палата дала шанс Игорю Гамрецкому на то, чтобы избежать даже условное наказание

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы (ВСП) приняла к рассмотрению запрос экс-главы управления транспорта примэрии Кишинева Игоря Гамрецкого, который в конце ноября опротестовал вердикт Апелляционной палаты, заменившей ему тюремное заключение на условный срок. 

Заседание ВСП прошло без участия сторон.

"Запрос принят к сведению и направлен на рассмотрение в расширенном составе", — сообщили в Высшей судебной палате. 

Заседание запланировано на конец января 2018 года и пройдет без участия сторон.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В августе суд столичного сектора Буюканы приговорил Гамрецкого к 2 годам лишения свободы с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишению права занимать публичные должности на три года, однако этот вердикт он оспорил в Апелляционной палате.

С чего все начиналось?

В начале 2015 года Гамрецкий встречался с заинтересованным в проекте платных парковок бизнесменом. В итоге, чтобы организовать победу в тендере компании "EME PARKLEITSYSTEM GmbH", он попросил 2 миллиона евро или другой вариант — 26% уставного капитала компании. Данное требование иностранцы проанализировали и согласились на второй вариант, отказавшись платить деньги. 

Как указано в решении суда, эту долю уставного капитала Гамрецкий должен был разделить с примаром Дорином Киртоакэ, роль которого, согласно с материалами дела, заключалась в "продвижении проекта, его подписи, предложении муниципальному совету, а также визе на градостроительных сертификатах и продвижении до его окончательного внедрения".

В итоге на Кипре была открыта компания "Desonia Investment LTD". Ее зарегистрировали на имя доверенного лица Гамрецкого, гражданина Германии Ойгана Пырчиу, которого знал и Киртоакэ. Этой фирме и перевели оговоренные 26% уставного капитала. 

Заседание примэрии
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В результате "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" все же объявили победителем тендера, но муниципальный совет проект не принял. А за данное решение на принявших его чиновников подали в суд.

Разбирательство в первой инстанции

Прокурор Думитру Робу предоставил в суд доказательства совершения Гамрецким преступления, предусмотренного частью 2 статьи 42 и частью 3 статьи 326 УК РМ. На допросе чиновник примэрии полностью признал вину по данным пунктам и подтвердил, что согласен, чтобы судебные слушания велись по той доказательной базе, которую представил прокурор и с которой он согласился. 

Государственный обвинитель же в рамках заседаний суда представил дополнительные доказательства вины Гамрецкого. В частности, речь идет о показаниях вице-примара Нистора Грозаву, главы управления юридической помощи примэрии Дианы Никифорчук и экс-секретаря мунсовета Валериу Диденку. Первые двое, в частности, подтвердили, что Гамрецкий лично приносил к ним контракт на подпись, однако они отказались его визировать без распоряжения Киртоакэ. В итоге Грозаву договор все-таки подписал по настоятельной рекомендации примара, а Никифорчук этого так и не сделала, так как Гамрецкий за подписью после двух ее отказов не пришел. 

Примэрия
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В итоге буюканский суд постановил признать Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы Гамрецкого приговорили к тюремному заключению на двухлетний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишили права занимать публичные должности в течение трех лет. Как уточняется в постановлении – лишение свободы с отбыванием наказания в тюрьме – обязательно для исправления поведения обвиняемого.

Апелляционная палата посчитала иначе

Сторона защиты и Гамрецкий приговор обжаловали в установленном порядке. Коллегия по уголовным делам Апелляционной палаты при рассмотрении этого запроса постановила, что первая инстанция не прибегла к установленной законодательными нормами возможности индивидуализации наказания, которая естественна в случае, если обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 

"Коллегия по уголовным делам констатировала, что первая инстанция не мотивировала решение об индивидуализации наказания по части его исполнения Игорем Гамрецким и не вникла в суть проблемы по факту и на основе закона", — сказано в вердикте Апелляционной палаты. 

Дорин Киртоакэ
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Судьи АП также пришли к выводу, что Гамрецкий "не представляет опасности для общества, а его изоляция не является необходимой и справедливой мерой по отношению к его личности и совершенному поступку".

"Коллегия по уголовным делам в соответствии со статьей 90 УК РМ постановила приостановить условно исполнение наказания на трехлетний срок", — говорится в решении Апелляционной палаты, которое Гамрецкий также оспорил.

Таким образом, чиновник потенциально может избежать даже условное наказание за содеянное.

По делу о платных парковках предстоит узнать судебное решение Дорину Киртоакэ. Однако слушания находятся еще в начальной стадии. Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение ему выдвинули 12 июля. Сейчас речь идет о двух нарушениях – извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.

Тема:
Коррупция в мэрии Кишинева (12)

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Теги:
платные парковки, рассмотрение, условный срок, уголовное дело, протест, примэрия Кишинева, Высшая судебная палата, Игорь Гамрецкий, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев, Общество
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