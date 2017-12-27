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Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей

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Общество
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Пашут, как проклятые, скучают по оставленным на родине семьям и кормят всю страну: как трудовые мигранты поднимают экономику Молдовы

КИШИНЕВ, 27 дек — Spurnik. Потоки денежных переводов в Молдову продолжат расти: откуда в республику поступает больше всего денег от трудовых мигрантов. В ноябре этого года объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц составил 105,23 миллиона долларов США, что на 15,7% больше в сравнении с показателями за аналогичный период прошло года.

"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация", — отмечено в сообщении Нацбанка.

Полиция производит проверку, архивное фото
© Sputnik/ Андрей Стенин
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На поступления из России в общей доли денежных переводов приходится более трети трансфертов. Сумма переводов из России составила по итогам ноября этого года 32,86 миллиона долларов.

В первой тройке по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило 18,59 миллиона долларов и 12,42 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели восемь миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали более пяти миллионов долларов.

Специалисты Нацбанка отмечают, что денежные трансферты в пользу физлиц через молдавские банки состоят не только из поступлений от трудовых мигрантов, но также включают пенсии, зарплату и другие валютные переводы.

Трудовые мигранты
© Sputnik/ Alexey Kudenko
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Молдавские экономические эксперты подчеркивают, что денежные переводы помогают национальной экономике республики оставаться на плаву. Больше всего от поступлений из-за рубежа зависят жители сельской местности. Официальная статистика подтверждает, что значительная часть их доходов состоит как раз из денежных переводов из-за границы.

Исповедь на чемоданах

Безработица, высокие цены и постоянно растущие тарифы, отсутствие каких-либо перспектив подталкивают людей к поиску вариантов получения доходов. Кому-то везет, и он находит высокооплачиваемую работу в Молдове, но, как правило, таких счастливчиков крайне мало… Работы в стране практически нет. И потому большинство трудоспособного населения страны уезжает на заработки…

Корреспондент Spurnik пообщался с одной из трудовых мигранток из Молдовы и узнал, какова цена денег, которые она зарабатывает за границей.

"Почему я уехала на заработки? По образованию я педагог, работала по специальности. Естественно, жили от зарплаты до зарплаты. Когда появились свои дети, то денег нам стало катастрофически не хватать. Встал вопрос о том, как жить дальше. Первым за границу поехал муж. Его не было дома семь лет. Приезжал наездами, берегли каждую копейку — экономили. Все детство наших девочек пропустил", — рассказала наша соотечественница Марина.

Блошиный рынок
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Она поделилась, что уже несколько лет работает в Италии домработницей. По ее словам, за это время она ни разу не приезжала домой навестить родных.

"Семья, у которой я работаю на данный момент, относится ко мне по-человечески — я выполняю свою работу и меня никто не унижает. А раньше каждый день засыпала, рыдая в подушку. Хозяйка — пожилая женщина отчитывала буквально за все, что только можно — по делу и без", — отметила собеседница.

По ее словам, тогда она только и мечтала, чтобы скорее вернуться домой к своим дочерям и мужу, но страх безденежья останавливал ее.

"А когда заболела моя младшенькая я просто не знала, что делать. Бросить работу и вернуться домой я не могла. Хозяйка не входила в положение. Сердце разрывалось на части. Я тогда думала, да за что мне это все? Почему я должна жить и работать в тысячи километрах от своей семьи, чтобы ее прокормить, а не могу нормально зарабатывать в своей стране, чтобы нам хватало на достойную жизнь. Почему я вынуждена пропускать самые счастливые моменты в жизни моих детей — их дни рождения, их успехи в школе, почему я не могу вместе с семьей радоваться простым вещам, почему я не могу быть рядом, когда они болеют, когда у детей возникают проблемы или вопросы. Почему моя семья живет без меня? Ну, почему так?", — в слезах рассказала Марина.

Иностранные рабочие в Москве
© Sputnik/ Виталий Аньков
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Она отметила, что несмотря на все, понимает безысходность, которая ждет ее семью, когда она вернется домой. "Да, я всем сердцем хочу быть рядом с родными, но осознаю, что, вернувшись домой, нашу семью опять ждут те же проблемы — отсутствие денег и нормальной работы. Я не знаю, что делать. Мне хочется кричать. Сейчас работа у меня хорошая", — добавила Марина.

По ее словам, ее новые работодатели поддерживают ее семью и интересуются проблемами. "Впереди Новый год и Рождество — семейные праздники, которые я опять проведу без своих родных, поэтому настроение совсем не праздничное. Поговорю с ними по компьютеру. Мы уже обменялись подарками. Мама передала мои любимые рогалики в сахарной пудре, а дочки и муж — платье. Как же мне не хватает моих родных, если б вы только знали", — заключила она.

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Теги:
гастарбайтеры, трудовые мигранты, денежные переводы, Нацбанк, Молдова
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