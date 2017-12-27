Топ мест, где в Молдове можно бесплатно сделать новогоднюю фотосессию

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В последнее время стало модным делать фотокарточки, посещая то или иное место. Во многом этому способствовали и социальные сети. Но сейчас трудно себе представить ситуацию, когда вы отправляетесь в отпуск и не делаете снимков, которыми можно поделиться с друзьями.
Зимние праздники – тоже повод сфотографироваться в интересном месте. Многие готовы заплатить профессиональным фотографам, чтобы получить красивые зимние снимки, но можно поступить и по-другому – найти красивую локацию и отправиться туда за фотокарточкой. Наличие своего фотоаппарата или даже камера вашего смартфона позволит добиться желаемого.
Итак, представляем вам Топ мест по версии Sputnik, где можно бесплатно провести фотосессию:
Рождественская ярмарка в Кишиневе
Расположилась она на улице 31 августа на участке между улицами Бодони и Пушкина. До 14 января эта зона стала пешеходной, а весь транспорт направлен в объезд. Можно сфотографироваться здесь днем, но в вечернее время, когда зажигается праздничная иллюминация, эта зона выглядит особенно красиво. На ярмарке есть все – и домик Деда Мороза, и нарядная елка, и карусель, и сладости, и еще много чего. В общем, атмосфера здесь действительно, как в Европе.
Главная ель страны – на площади Великого национального собрания
Очень красива опять же вечером, когда включены огни. Других атрибутов торжеству тут не присутствует, но фото рядом с самой красивой елью Кишинева за последние годы должно быть у каждого жителя города.
Зимний городок в сквере Театра оперы и балета
Красив вечером и ночью. Здесь тоже много сказочных персонажей – даже сани с оленями, на которых Дед Мороз развозит детям подарки. Наверное, стоит посетить и это место.
Международный аэропорт Кишинева
Сказочная атмосфера в здании главной воздушной гавани Молдовы стала уже доброй традицией в последние годы. У входа администрация установила "новогоднюю красавицу", с которой вам никто не запретит сфотографироваться. Да и в самом здании красиво. В общем, хотите красивое фото – вам сюда.
Оргеев
Третий год подряд администрация этого населенного пункта Молдовы организует праздник небывалых масштабов. Новый 2018-й горожане также встретят по-особенному. А что касается фотосессии, то ее можно провести сразу в двух местах – на центральной площади, где установлена главная городская ель, и в музыкальном парке "Иванос", который недавно засиял праздничными огнями и просто завораживает красотой.
Если захотите поехать в Оргеев из другого населенного пункта, то вам стоит посетить оба места, тем более, что находятся они недалеко друг от друга.
Торговые центры
Больше всего вариантов для такой съемки в столице. Каждый торговый центр украшен по-своему, везде довольно красиво, поэтому выбор за вами. Правда, здесь стоит учитывать, что фотографироваться на профессиональную технику вам может запретить охрана, но вот сделать снимок на телефон – вполне подходящее решение.
Елка в вашем населенном пункте
Во многих городах Молдовы установлены праздничные деревья. Если вырваться нет никакой возможности, то сфотографироваться можно у "новогодней красавицы", которая установлена у вас в городе.