Топ мест, где в Молдове можно бесплатно сделать новогоднюю фотосессию

В новогодние праздники хочется поделиться атмосферным фото, но что делать, если снега нет – в Молдове найдутся места, где можно бесплатно сфотографироваться в сказочной атмосфере

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. В последнее время стало модным делать фотокарточки, посещая то или иное место. Во многом этому способствовали и социальные сети. Но сейчас трудно себе представить ситуацию, когда вы отправляетесь в отпуск и не делаете снимков, которыми можно поделиться с друзьями.

© Sputnik/ Александр Полегенько Оригинальные подарки на Новый год, сделанные своими руками

Зимние праздники – тоже повод сфотографироваться в интересном месте. Многие готовы заплатить профессиональным фотографам, чтобы получить красивые зимние снимки, но можно поступить и по-другому – найти красивую локацию и отправиться туда за фотокарточкой. Наличие своего фотоаппарата или даже камера вашего смартфона позволит добиться желаемого.

Итак, представляем вам Топ мест по версии Sputnik, где можно бесплатно провести фотосессию:

Рождественская ярмарка в Кишиневе

Расположилась она на улице 31 августа на участке между улицами Бодони и Пушкина. До 14 января эта зона стала пешеходной, а весь транспорт направлен в объезд. Можно сфотографироваться здесь днем, но в вечернее время, когда зажигается праздничная иллюминация, эта зона выглядит особенно красиво. На ярмарке есть все – и домик Деда Мороза, и нарядная елка, и карусель, и сладости, и еще много чего. В общем, атмосфера здесь действительно, как в Европе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рождественская ярмарка

Главная ель страны – на площади Великого национального собрания

Очень красива опять же вечером, когда включены огни. Других атрибутов торжеству тут не присутствует, но фото рядом с самой красивой елью Кишинева за последние годы должно быть у каждого жителя города.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рождественская ярмарка

Зимний городок в сквере Театра оперы и балета

Красив вечером и ночью. Здесь тоже много сказочных персонажей – даже сани с оленями, на которых Дед Мороз развозит детям подарки. Наверное, стоит посетить и это место.

© Sputnik / Miroslav Rotari Рождественская ярмарка

Международный аэропорт Кишинева

Сказочная атмосфера в здании главной воздушной гавани Молдовы стала уже доброй традицией в последние годы. У входа администрация установила "новогоднюю красавицу", с которой вам никто не запретит сфотографироваться. Да и в самом здании красиво. В общем, хотите красивое фото – вам сюда.

Оргеев

Третий год подряд администрация этого населенного пункта Молдовы организует праздник небывалых масштабов. Новый 2018-й горожане также встретят по-особенному. А что касается фотосессии, то ее можно провести сразу в двух местах – на центральной площади, где установлена главная городская ель, и в музыкальном парке "Иванос", который недавно засиял праздничными огнями и просто завораживает красотой.

© Facebook / Primăria orașului Orhei Новогодняя ель в Оргееве

Если захотите поехать в Оргеев из другого населенного пункта, то вам стоит посетить оба места, тем более, что находятся они недалеко друг от друга.

© Facebook / Primăria orașului Orhei Парк "Иванос" в праздничной "одежде"

Торговые центры

Больше всего вариантов для такой съемки в столице. Каждый торговый центр украшен по-своему, везде довольно красиво, поэтому выбор за вами. Правда, здесь стоит учитывать, что фотографироваться на профессиональную технику вам может запретить охрана, но вот сделать снимок на телефон – вполне подходящее решение.

© Sputnik/ Miroslav Rotari елка игрушки новый год brad jucarii revelion

Елка в вашем населенном пункте

Во многих городах Молдовы установлены праздничные деревья. Если вырваться нет никакой возможности, то сфотографироваться можно у "новогодней красавицы", которая установлена у вас в городе.