Когда-то этот праздник в Молдове отмечали с большим размахом - о какой дате незаслуженно забыли сегодня в стране

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Об этом празднике в Молдове сегодня не помнят, а раньше отмечали с размахом.

Речь идет о Дне советской Молдавии. 12 октября 1924 года была образована Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика на левом берегу Днестра. Именно с этого момента можно вести отсчет современному этапу непрерванной до сих пор молдавской государственности.

Шорников: СССР проводил очень либеральную политику в МССР до войны >>>

В 1974 году в Кишиневе отмечали круглую дату этого события. Специально для участия в торжествах прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он вместе с руководителем республики Иваном Бодюлом присутствовал на параде войск и военной техники, организованном на центральной площади Кишинева.

О том, как это происходило, смотрите репортаж тех лет, снятый на молдавском телевидении.