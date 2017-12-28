Фильмы об истории Молдовы – эстафету уже подхватили

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Не успел отгреметь широко растиражированный документально-художественный фильм "История Молдовы" (две из трех серий уже вышли в свет), как ему на пятки стал наступать, если можно так выразиться, конкурент.

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Еще одна творческая команда наших соотечественников решила призвать аудиторию познакомиться с прошлыми эпохами этой страны. Проект назван "Молдавские хроники" и представляет собой серию получасовых выпусков, каждый из которых, судя по всему, будет посвящен одному из выдающихся правителей Молдовы.

Первые два фильма затрагивают периоды правления воеводы Драгоша и Богдана Первого Основателя.

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В команде авторов проекта — Михаил Смоленко из Бельц, журналист, музыкант, КВН-щик. Он же выступает в роли ведущего в обоих фильмах. В этой видео-работе, кстати, звучит музыка Михаила и его рок-группы Che-MD. Назовем здесь и других участников команды создателей проекта. Продюсер — Максим Калмыков, операторы — Алексей Батранак и Павел Лукиян, монтаж — Юрий Болд. Фильм снят на базе Бельцкого телевидения. Экспертами в ленте выступают доктор истории Леонид Мосионжник и лидер общественной патриотической организации "Еу сынт молдован, еу грэеск молдовенеште" Иван Мунтян.

Отмечу, что оба эти телевизионных проекта, "История Молдовы" и "Молдавские хроники", сравнивать ни в коем случае нельзя. Первый представляет широкому зрителю основные этапы становления молдавского государства и нации, делает это относительно сжато, не касаясь предметной проблематики и, имея немалую финансовую поддержку, содержит многие мнение экспертов из разных стран, кадры живописных мест Молдовы и вне ее пределов, а также — специально отснятые сцены игрового кино.

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"Молдавские хроники" — не столь масштабное по финансам начинание. Повествование в нем обрамлено кадрами исторического кино, соответствующего эпохе. Съемки проходили в Бельцах, Рудь, Рэдэуць и ныне румынской Путне.

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Если обобщить, то тем, кто с нуля начинает знакомство с историей нашего края, я бы посоветовал посмотреть сперва "Историю Молдовы", а потом, если появится более глубокий интерес, — засесть за просмотр "Молдавских хроник".

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По ходу повествования первых двух частей проекта зрителю становится понятно, что средневековая Молдова началась, как говорится, не на пустом месте. Здесь — и рассказ о господстве Золотой Орды в на землях будущей Молдовы. Кто бы мог подумать, что едва ли не ключевое влияние на отход ордынцев обратно на восток, давший возможность для освоения территорий другими народами, связан с масштабной эпидемией чумы. Однако историкам это давно известно, и теперь правдивая трактовка тех событий стала достоянием и широкой интернет-аудитории. Другой пример беспристрастного описания становления Молдавского княжества — это рассказ о том, что неотъемлемой частью основы будущего молдавского народа стали русины — потомки жителей Древней Руси, жившие здесь довольно долгое время. Самого же Драгоша в историографии принято считать не более, чем ставленником венгерского короля. Однако после просмотра фильма становится понятным — не исключено, что Драгош радел об отдельном воеводстве для волохов и русинов. Недаром же этот правитель стал ключевой фигурой легенд об основании Молдовы! Просто так в народной памяти никто не остается.

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Но, чтобы более не утомлять читателя пространными размышлениями, предлагаем посмотреть здесь первые две части "Молдавских хроник", а создателям этого проекта пожелаем успехов в производстве следующих фильмов об истории нашей страны.