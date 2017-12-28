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Женщина красит губы, архивное фото

Женский гороскоп 2018: что обещает прекрасным леди Желтая Собака

© Pixabay
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (74)
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Романтические путешествия, семейный уют и карьерный рост - хозяйка года обещает каждому знаку Зодиака положительные эмоции

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Публикуем гороскоп для женщин.

Овен    
В наступающем году девушки Овны окажутся нарасхват.

Участники соревнования по бодибилдингу
© AFP/ Raul Arboleda
Гороскоп-2018 для мужчин: чего ждать сильному полу в год Желтой собаки

Поклонники  будут засыпать их комплиментами, некоторые получат предложение руки и сердца. Представительницы этого знака как всегда будут строги и требовательны. Первого встречного к себе не подпустят.  Сделать правильный выбор Овнам  поможет хозяйка года – Желтая Собака. Она придерживается семейных  ценностей, поэтому укажет на хозяйственного, надежного и мудрого мужчину.  Замужние Овны  в очередной раз удостоверятся, что рядом с ними находится верный спутник.

Телец 
Женщины, рожденные  под знаком Тельца оригинальны, интеллектуальны, наделены многими  способностями. Желтая Собака  принесет немало сюрпризов тем  Тельцам, которые занимаются творческой работой. Их ждет признание публики и вышестоящего  руководства. Оно будет выражаться не только в  комплиментах, но в материальном поощрении.  Потратьте эти деньги  на себя любимую, вы  этого достойны! Следует уделить внимание своему здоровью. Не относитесь пренебрежительно к легким признакам недомогания.  Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.

Близнецы
Душевные метания останутся в прошлом.  Представительницы этого знака в 2018-м немного успокоятся и начнут принимать действительность такой, какая она есть.  И это совсем не означает, что перед женщинами-Близнецами мир предстанет в серых красках. Совсем наоборот, они будут радоваться тому,  на что ранее вообще не обращали внимания. На работе  ближе к лету  возможны  неприятности.

Телеведущая, астролог Василиса Володина
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
Гороскоп на 2018 год Желтой Земляной Собаки от Василисы Володиной
 

Близнецы отнесутся к ним по-философски и не станут  обращать внимания на мелких склочников.    Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, в наступающем году  будут  поглощены заботой о себе и своих близких.

Рак
Вы  вновь почувствуете себя белкой в колесе. В вашем участии будут остро нуждаться все – дети, мужья, родители, подруги и коллеги. В определенный момент женщины-Раки почувствуют, что пора остановиться и правильно расставить приоритеты. Не бойтесь объяснить близким, что не стоит взваливать все свои проблемы на Ваши плечи.  Сначала они удивятся, но потом  отнесутся с пониманием к  легкому эгоизму.  Звезды  советуют женщинам-Ракам уделить внимание своей внешности. Больше отдыхайте и высыпайтесь. Хороший сон – лучшая профилактика морщин и мешков под глазами.

Лев
Новая я! Женщины-Львы захотят кардинальных перемен абсолютно во всем. Старая работа порядком поднадоела, гардероб пора обновлять, прическа тоже не менялась уже несколько лет.  Представительницы этого знака не только задумаются об изменениях в своей жизни, но и начнут активно действовать.  Результаты появятся к осени. Некоторые Львицы получат повышение по службе, или сменят работу на более престижную и высокооплачиваемую. Бизнес-вумэн найдут новую нишу для удачного вложения средств.

Дева  
Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака,  весь год будут метаться  между семьей и любимой работой.  Обе стороны жизни  принесут массу удовольствия, поэтому Девы  выжмут из себя все соки до последней капли, лишь бы успеть и там и там. Звезды советуют представительницам этого знака не забывать расслабляться и подумать о духовной пище. Выставки, театры, вылазки на природу — все это поможет не надолго остановиться и подумать о вечном.

Модель у автомобиля на автосалоне
© AP Photo / Martin Meissner
Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

В такие минуты  Девы почувствуют полное умиротворение и прилив сил.

Весы
Женщины-Весы будут медленно, но верно поднимать фундамент для своего статуса. Хваткий ум позволит  обернуть во благо любые обстоятельства. Результаты будут видны уже к середине лета.  Профессиональный опыт Весов  высоко оценят окружающие. В личной жизни все будет складываться как нельзя лучше. Любимый человек наконец-то поймет, что Вы –  главная ценность в его жизни. Весы, в свою очередь, тоже не должны забывать, что отношения это – ежедневный труд. Дарите свой второй половинке счастливые минуты  каждый день.

Скорпион
Захватывающий год для тех   женщин-Скорпионов, кто не мыслит своей жизни без частых путешествий.  Деньги не  станут препятствием для реализации  самых амбициозных планов.  Любая поездка принесет только положительные впечатления.  Домоседкам, рожденным под этим знаком,  в 2018-м тоже будет не скучно.  Они будут заняты разрешением межличностных проблем.  Избранник может устраивать Скорпионам мозговой штурм, но это лишь добавит интриги в  привычные отношения. С любой ситуацией женщины, рожденные под этим знаком, справятся успешно.

Стрелец

В 2018-м звезды будут оказывать  на женщин-Стрельцов мощнейшее воздействие.

Влюбленные
© Sputnik/ Michail Mordasov
Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Представительницам этого знака Зодиака будет казаться, что ими движет неведомая сила. Ведь они смогут с успехом выкрутиться из любой сложной ситуации.  В какой-то момент женщины-Стрельцы  переоценят свои силы и  пойдут напролом. Особенно это касается незамужних дам.  Ради того, чтобы  избранник был  рядом, они готовы идти на любую хитрость. Стрельцы будут чувствовать свободу действий. Никто не сможет ими руководить.

Козерог
В первой половине года  женщины, рожденные под знаком Козерога, будут чувствовать себя автором сценария своей жизни. Все будет идти по плану,  не возникнет ни одной причины для того, чтобы сдвинуться с намеченного курса. Единственная проблема, которая может  появиться   у некоторых Козерогов —   отсутствие четкого понимания своих целей. Сядьте за стол, возьмите лист белой бумаги и  запишите все свои пожелания.  Включите в список даже те из них, которые кажутся самыми невероятными.  Хорошенько обдумайте каждый пункт своего плана, и отбросьте   цели, которые  принесут лишь  краткосрочный результат. Удача в 2018-м на стороне Козерогов, поэтому не стоит мелочиться. Лучше ставить перед собой амбициозные задачи.

Водолей
Проблемы,  которые появятся уже в январе 2018-го,  на первый взгляд  покажутся очень серьезными. Водолеи будут сильно переживать, хотя  потом окажется, что    не стоило  так сильно нервничать.  Непростой период   продлится  до марта месяца. Потом ситуация выровняется сама собой. А вот на личном фронте не стоит пускать все на самотек.  От того, как женщины-Водолеи будут относиться к своей второй половине зависит благополучие  хрупких отношений.  Не стоит нарочно демонстрировать холод или  безразличие. Любимый человек может принять все за чистую монету.

Рыбы
Вечная занятость в 2018-м гарантирована  представительницам этого знака Зодиака.    Но эта ситуация лишь доставит Рыбам  удовольствие.  Все, за что бы они ни взялись,  будет даваться легко и без особых усилий. Год Желтой Собаки пройдет для  женщин-Рыб без   стрессов.   Новые эмоции  они получат летом, когда отправятся в отпуск.  Незамужних Рыб ждет курортный роман. Они переживут сильные чувства.  Поэтому не исключено, что интрижка перерастет в более серьезные отношения.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (74)

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Теги:
женский гороскоп, гороскоп 2018 для всех знаков зодиака, гороскоп-2018, Молдова, Общество
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