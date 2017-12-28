Женский гороскоп 2018: что обещает прекрасным леди Желтая Собака

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Публикуем гороскоп для женщин.



Овен

В наступающем году девушки Овны окажутся нарасхват.

Поклонники будут засыпать их комплиментами, некоторые получат предложение руки и сердца. Представительницы этого знака как всегда будут строги и требовательны. Первого встречного к себе не подпустят. Сделать правильный выбор Овнам поможет хозяйка года – Желтая Собака. Она придерживается семейных ценностей, поэтому укажет на хозяйственного, надежного и мудрого мужчину. Замужние Овны в очередной раз удостоверятся, что рядом с ними находится верный спутник.



Телец

Женщины, рожденные под знаком Тельца оригинальны, интеллектуальны, наделены многими способностями. Желтая Собака принесет немало сюрпризов тем Тельцам, которые занимаются творческой работой. Их ждет признание публики и вышестоящего руководства. Оно будет выражаться не только в комплиментах, но в материальном поощрении. Потратьте эти деньги на себя любимую, вы этого достойны! Следует уделить внимание своему здоровью. Не относитесь пренебрежительно к легким признакам недомогания. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить.

Близнецы

Душевные метания останутся в прошлом. Представительницы этого знака в 2018-м немного успокоятся и начнут принимать действительность такой, какая она есть. И это совсем не означает, что перед женщинами-Близнецами мир предстанет в серых красках. Совсем наоборот, они будут радоваться тому, на что ранее вообще не обращали внимания. На работе ближе к лету возможны неприятности.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Гороскоп на 2018 год Желтой Земляной Собаки от Василисы Володиной

Близнецы отнесутся к ним по-философски и не станут обращать внимания на мелких склочников. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, в наступающем году будут поглощены заботой о себе и своих близких.

Рак

Вы вновь почувствуете себя белкой в колесе. В вашем участии будут остро нуждаться все – дети, мужья, родители, подруги и коллеги. В определенный момент женщины-Раки почувствуют, что пора остановиться и правильно расставить приоритеты. Не бойтесь объяснить близким, что не стоит взваливать все свои проблемы на Ваши плечи. Сначала они удивятся, но потом отнесутся с пониманием к легкому эгоизму. Звезды советуют женщинам-Ракам уделить внимание своей внешности. Больше отдыхайте и высыпайтесь. Хороший сон – лучшая профилактика морщин и мешков под глазами.

Лев

Новая я! Женщины-Львы захотят кардинальных перемен абсолютно во всем. Старая работа порядком поднадоела, гардероб пора обновлять, прическа тоже не менялась уже несколько лет. Представительницы этого знака не только задумаются об изменениях в своей жизни, но и начнут активно действовать. Результаты появятся к осени. Некоторые Львицы получат повышение по службе, или сменят работу на более престижную и высокооплачиваемую. Бизнес-вумэн найдут новую нишу для удачного вложения средств.

Дева

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, весь год будут метаться между семьей и любимой работой. Обе стороны жизни принесут массу удовольствия, поэтому Девы выжмут из себя все соки до последней капли, лишь бы успеть и там и там. Звезды советуют представительницам этого знака не забывать расслабляться и подумать о духовной пище. Выставки, театры, вылазки на природу — все это поможет не надолго остановиться и подумать о вечном.

© AP Photo / Martin Meissner Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

В такие минуты Девы почувствуют полное умиротворение и прилив сил.

Весы

Женщины-Весы будут медленно, но верно поднимать фундамент для своего статуса. Хваткий ум позволит обернуть во благо любые обстоятельства. Результаты будут видны уже к середине лета. Профессиональный опыт Весов высоко оценят окружающие. В личной жизни все будет складываться как нельзя лучше. Любимый человек наконец-то поймет, что Вы – главная ценность в его жизни. Весы, в свою очередь, тоже не должны забывать, что отношения это – ежедневный труд. Дарите свой второй половинке счастливые минуты каждый день.

Скорпион

Захватывающий год для тех женщин-Скорпионов, кто не мыслит своей жизни без частых путешествий. Деньги не станут препятствием для реализации самых амбициозных планов. Любая поездка принесет только положительные впечатления. Домоседкам, рожденным под этим знаком, в 2018-м тоже будет не скучно. Они будут заняты разрешением межличностных проблем. Избранник может устраивать Скорпионам мозговой штурм, но это лишь добавит интриги в привычные отношения. С любой ситуацией женщины, рожденные под этим знаком, справятся успешно.

Стрелец

В 2018-м звезды будут оказывать на женщин-Стрельцов мощнейшее воздействие.

© Sputnik/ Michail Mordasov Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Представительницам этого знака Зодиака будет казаться, что ими движет неведомая сила. Ведь они смогут с успехом выкрутиться из любой сложной ситуации. В какой-то момент женщины-Стрельцы переоценят свои силы и пойдут напролом. Особенно это касается незамужних дам. Ради того, чтобы избранник был рядом, они готовы идти на любую хитрость. Стрельцы будут чувствовать свободу действий. Никто не сможет ими руководить.

Козерог

В первой половине года женщины, рожденные под знаком Козерога, будут чувствовать себя автором сценария своей жизни. Все будет идти по плану, не возникнет ни одной причины для того, чтобы сдвинуться с намеченного курса. Единственная проблема, которая может появиться у некоторых Козерогов — отсутствие четкого понимания своих целей. Сядьте за стол, возьмите лист белой бумаги и запишите все свои пожелания. Включите в список даже те из них, которые кажутся самыми невероятными. Хорошенько обдумайте каждый пункт своего плана, и отбросьте цели, которые принесут лишь краткосрочный результат. Удача в 2018-м на стороне Козерогов, поэтому не стоит мелочиться. Лучше ставить перед собой амбициозные задачи.

Водолей

Проблемы, которые появятся уже в январе 2018-го, на первый взгляд покажутся очень серьезными. Водолеи будут сильно переживать, хотя потом окажется, что не стоило так сильно нервничать. Непростой период продлится до марта месяца. Потом ситуация выровняется сама собой. А вот на личном фронте не стоит пускать все на самотек. От того, как женщины-Водолеи будут относиться к своей второй половине зависит благополучие хрупких отношений. Не стоит нарочно демонстрировать холод или безразличие. Любимый человек может принять все за чистую монету.

Рыбы

Вечная занятость в 2018-м гарантирована представительницам этого знака Зодиака. Но эта ситуация лишь доставит Рыбам удовольствие. Все, за что бы они ни взялись, будет даваться легко и без особых усилий. Год Желтой Собаки пройдет для женщин-Рыб без стрессов. Новые эмоции они получат летом, когда отправятся в отпуск. Незамужних Рыб ждет курортный роман. Они переживут сильные чувства. Поэтому не исключено, что интрижка перерастет в более серьезные отношения.