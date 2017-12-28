Эксклюзив Sputnik: Наталья Гордиенко сделала заявление

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. В преддверии зимних праздников известная молдавская певица Наталья Гордиенко поздравила читателей Sputnik с наступающим Новым годом.

"Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю крепкого здоровья всем семьям, деткам, родителям, бабушкам и дедушкам. Счастья в новом году, удачи во всем и везде. Чтобы год собаки не был плохим", — сказала Гордиенко.

Она также пожелала, чтобы "Желтая собака была добрым, милым, приветливым песиком, как два моих йорка дома".

"Так что у меня символ Нового года будет в полной мере представлен под елкой", — заключила певица.