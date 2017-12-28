Ветеран ВОВ Вадим Шимкевич - память после смерти

Ветеран Великой Отечественной войны Вадим Шимкевич - кавалер двух орденов Красной Звезды и медали "За отвагу", пережил котел под Вязьмой и Дахау

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Еще на одного ветерана Великой Отечественной войны в нашей стране стало меньше. Скончался участник обороны Москвы, рядовой-разведчик 2-й Сталинской дивизии народного ополчения города Москвы, кавалер двух орденов Красной Звезды и медали "За отвагу" Вадим Николаевич Шимкевич.

Как в Москве чествовали ветеранов из постсоветского пространства >>>

Героя войны похоронили со всеми православными и воинскими почестями в Кишиневе.

Руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович опубликовал в соцсетях очерк о Вадиме Шимкевиче, который с небольшими сокращениями приведен здесь.

© Facebook / Алексей Петрович Ветеран Великой Отечественной войны Вадим Николаевич Шимкевич

В январе 1942 года завершилось грандиозное контрнаступление советских войск под Москвой. Немецкий вермахт был отброшен от столицы на 100-250 километров. Народ ликовал, сердце страны не досталось врагу.

И только жёны и матери продолжали ждать вестей от своих любимых и родных, кто до последней капли крови дрался в окружениях, прорывался из колец и котлов. Из одного из таких котлов под Вязьмой приходилось выходить и Вадиму Николаевичу Шимкевичу, 18-летнему московскому ополченцу, бойцу 2-й стрелковой дивизии. © Sputnik / Evghenii Panasenco Ветеран Михаил Геженко: "Я остался один из всего расчета"

Вчерашний мальчишка, спортсмен, игрок московской футбольной команды "Локомотив", 4 июля добровольно вступил в ряды народного ополчения. Хорошего спортсмена, пышущего молодостью и здоровьем решено было отправить в разведку, в особый разведывательный батальон (ОРБ). Трижды пришлось храброму разведчику побывать в тылу у немцев, за что на груди у него светились два ордена Красной Звезды и медаль "За Отвагу". Специальные подготовленные группы диверсантов смело и решительно действовали за спиной рвущегося к Москве врага.

Тяжелая дата: ветеран Сталинградской битвы вспоминает >>>

А ситуация на фронте складывалась трагическая. © Sputnik / Evghenii Panasenco Ветеран ВОВ: молдаване всеми силами помогали бить фашистов

В первый же день немецкие войска прорвали слабо подготовленную оборону. Советское командование, беспрерывно контратакуя, израсходовало сначала армейские, а затем и фронтовые резервы, так и не успев отвести войска на новый рубеж обороны. 7 октября силы вермахта в районе Вязьмы взяли в плотное кольцо 4 советские армии. Так начиналась Вяземская катастрофа — одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны.

Когда резервы были полностью истощены, в бой бросили разведчиков, которые к наступлению холодов не успели получить зимнее обмундирование. В летних гимнастерках, ОРБ принимал участие в прорыве окружения. Это была страшная мясорубка, в этом аду на земле мало кому суждено было уцелеть. Попытка прорыва оказалась неудачной и потери были ужасными. Из отдельного разведбата уцелело всего три человека, в числе которых чудом оказался и Вадим Шимкевич.

Ветеран ВОВ, награжденный спустя 74 года — страницы рисковой биографии >>> © Sputnik / Miroslav Rotari Ветераны Молдовы: их становится меньше, а достойной жизни все нет

У огромной массы войск, оказавшихся в котле, кончались патроны и продовольствие. И 7 октября была предпринята ещё одна отчаянная попытка прорыва. По словам Вадима Николаевича, это была ужасная и невообразимая картина. Немцы расстреливали красноармейцев буквально в упор, не оставляя шанса выжить, потери были колоссальными, их до сих пор никто не может подсчитать.

Однако, ценой нечеловеческих усилий и жертв, советским окружённым частям удалось пробить брешь в 3 километра. Войска стали выходить. Те, кто был цел и мог сражаться, сдерживали натиск немцев, стремившихся любой ценой заткнуть прореху, что и им удалось сделать 13 октября. Коридор захлопнулся. Так Вадим Николаевич оказался в окружении второй раз.

Не желая сдаваться, бойцы, оставшиеся в ловушке, создавали отдельные группы, приносившие немало хлопот гитлеровцам. Их неоднократно пытались уничтожить, стреляли разрывными пулями, но они сражались. В одном из таких боёв во время рукопашной схватки Вадим Николаевич был оглушён прикладом и потерял сознание. Очнулся уже в немецком плену. gagauzinfo.md Молдавского ветерана-защитника Москвы, встретили с почестями на Арбате

Ветеран ВОВ в 96 лет собственноручно меняет себе сантехнику >>>

Впереди были нечеловеческие муки и испытания, перенести которые под силу не каждому человеку. Долгие годы скитаний, побои и издевательства, побег из плена, снова плен, работа в Германии, создание подпольной группы на заводе, тюрьмы и лагеря, среди которых последним был печально известный Дахау, из которого молодой парень вышел живым скелетом весом в 30 килограмм. И — возвращение на родину, такое долгожданное, но омрачённое подозрениями к бывшему военнопленному, который, по словам ретивых чекистов, "отсиживался в плену". Все эти ужасы были впереди.

А сейчас была Вязьма, окружение и неумолимое желание выжить. После войны об этой трагедии будут упорно молчать, скупо и вскользь упоминая о ней в мемуарах. На Богородицком поле, которое и сейчас, спустя 76 лет не пашут из-за металла и останков, на месте прорыва будет установлена скромная стела в память о погибших здесь воинах. Однако, поднимать тему Вяземского котла в прессе и литературе всё ещё было нельзя.

Ветераны вспоминают войну: как работала военная разведка в годы ВОВ >>>

С этим табу на горькую и страшную правду столкнулся Вадим Николаевич, когда задумал написать книгу о Вяземской катастрофе. Правда, которую он хотел донести до читателя, даже в 80-е годы кому-то упорно колола глаза. И только в 2008 году книга, пролежавшая более 20 лет в личном архиве, наконец увидела свет и стала известна под названием "Судьба московского ополченца".

В 2016 году книга была переиздана в новом оформлении под авторским названием "Испил судьбу до капли".