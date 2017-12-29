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Бум на б/у машины: водители экономят на всем - как распознать автохлам

© Sputnik/ Evgeny Biyatov
Общество
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Анализируя статистические данные по продажам автомобилей в Молдове, Sputnik пришел к выводу: в нашей стране лучше всего продаются подержанные машины

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Приобретение автомобиля относится к крупным покупкам. В нашей стране ввиду сложной экономической ситуации лучше всего продаются подержанные машины. И у этого феномена есть объективные причины, рассказал в рамках интервью Sputnik автомобильный эксперт Константин Михалаки.  

Участники соревнования по бодибилдингу
© AFP/ Raul Arboleda
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Советы при покупке б/у авто: как распознать битые машины>>>

"Мы все предпочитаем новые автомобили, если у нас есть деньги. Специфика нашей страны заключается в том, что не у всех граждан есть средства на новый автомобиль. 82 процента машин, въезжающих в страну, оказались подержанными автомобилями. Из этих 82% около 49% составили автомобили в возрасте от семи до десяти лет. Поэтому, когда жители Молдовы покупают машины б/у, речь идет о довольно старых автомобилях", — отметил Михалаки.

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По его мнению, главные риски ввоза в нашу страну старых авто заключаются в том, что высокий уровень износа не гарантирует безопасность владельцев таких машин.

К тому же, осуществляется высокий выброс в атмосферу выхлопных газов и вредных веществ.

Советы при покупке б/у машин 

Пробег машины — самый важный, но при этом очень скользкий параметр.

Как говорится, нужно принять, и простить: скручивают пробег все. Поэтому покупателям нужно ориентироваться на косвенные показатели изношенности и реального пробега.

Это состояние дверных уплотнителей, как стерты педали, рычаг коробки передач, как выглядит руль. 

Автосалон в Париже, архивное фото
© REUTERS/ Benoit Tessier
Опубликован рейтинг самых продаваемых автомобилей в Молдове

Чем ниже уровень потертостей, меньше сколов, царапин — тем меньше пробег.

Выбирая машину, смотрите на качество размещенных в интернете хозяином или перекупщиком фотографий. Если машина снята с одной определенной точки, показаны только выгодные ракурсы, можно даже не звонить по объявлению.

Если продавцу нечего скрывать, он выложит максимально возможное количество фото, тем самым сократив количество лишних вопросов со стороны потенциальных покупателей.

Причина популярности б/у авто на самом деле проста: жители Молдовы не могут себе позволить покупать новые машины, а просто ремонтируют купленные старые.

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Теги:
автохлам, автомобили, Молдова, Общество
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