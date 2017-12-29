Кошмарные мосты Кишинева: жители столицы в шоке от состояния виадуков

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Кишиневцы в шоке от того, в каком состоянии находятся столичные виадуки. Каждый день все мосты города подвергаются испытаниям — многокилометровым пробкам, авариям и тому, что по ним курсирует крупногабаритный и большегрузный транспорт. Капитальный ремонт сооружений не проводился уже очень давно, поэтому все больше и больше водителей и пассажиров общественного транспорта, которые ежедневно пересекают столичные виадуки, опасаются за безопасность и устойчивость этих конструкций.

Из разговора с водителем маршрутки

Водитель одной из рейсовых маршруток рассказал корреспонденту Sputnik, что каждый раз проезжая Измаильский мост задумывается о том, не рухнет ли конструкция. Эта развязка соединяет Центральный сектор Кишинева, Рышкановку и промышленный район Чекан. Кроме того, через него проходят и потоки автобусов на Северный автовокзал. Каждый день в этом районе наблюдаются пробки, но мост стоит под тяжестью скопившихся на нем машин.

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"Здесь всегда пробки. Когда подъезжаю к мосту, честно, молюсь, потому что… иди знай, сколько он в таком состоянии еще простоит. Посмотрите только на его внешний вид. Любой водитель скажет, что он переживает, проезжая через Измаильский мост. Люди волнуются и за себя, и за своих пассажиров. Впрочем, такая ситуация практически на всех мостах столицы", — отметил водитель.

Такого мнения действительно придерживается достаточно много водителей. Все мосты Кишинева добросовестно построены еще во времена СССР. С тех пор развязки в молдавской столице подвергались какому-то косметическому ремонту всего несколько раз. За последние годы их внешний облик заметно обветшал.

"Всегда думаю о том, какой запас прочности Измаильского моста, а как попадаю на съезд, прям отпускает", — отметила пользователь соцсети Facebook Елена.

"Каждый день задаю себе этот вопрос, а потом быстро жму на газ и с облегчением оставляю его позади. Тоже самое чувство возникает, когда проезжаю под мостом. Если честно, жутковато", — написал другой пользователь.

Что говорят архитекторы?

Бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку считает, что архитектурный образ мостов в молдавской столице оставляет желать лучшего. "Уже на протяжении многих десятилетий внешний облик кишиневских мостов не приводится в порядок. Ограждения находятся в очень плохом состоянии, колонны тоже", — сказал Лупашку.

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Внутренняя составляющая кишиневских мостов, как считает эксперт, требует серьезной проверки.

"В каком состоянии находятся фундамент и опоры, нет ли там трещин, образований, которые бы отрицательно влияли на несущую способность этих сооружений. За подобными вопросами надо следить на государственном уровне и затем принимать какие-то более серьезные меры", — отметил эксперт.

По его словам, в случае обнаружения микротрещин или более серьезных повреждений — несущая способность, которая была рассчитана изначально, снижается, а из-за этого увеличивается риск обвала сооружения.

По его мнению, доверять этот вопрос только муниципальным властям нельзя, к проблеме нужно подходить комплексно. Впрочем, как отметил эксперт, специалисты муниципального предприятия "Exdrupo" утверждают, что ежегодно эта категория строений инспектируется и проверяется.