Молдавские спасатели предупреждают: елки бывают опасными

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы призывает граждан соблюдать нормы безопасности в период зимних праздников.

© Sputnik / Miroslav Rotari Куда в Кишиневе отнести елку, простоявшую все праздники

"В это время 300 пожарных и спасателей, а также 80 единиц спецтехники будут при исполнении обязанностей по всей республики, чтобы помочь населению в случае необходимости. Дополнительно будут подготовлены дружины, состоящие из еще 300 спасателей и пожарных и еще 10 единиц спецтехники, которые будут задействованы в чрезвычайных ситуациях", — отметили в инспекторате.

Также спасатели будут находиться на мероприятиях, пройдут в стране во время праздников.

В Генинспекторате рекомендуют соблюдать нормы противопожарной безопасности при установке рождественской елки, а также при использовании обогревателей и электрооборудования. "Все должно быть отключено перед тем, как выйти из дома и перед тем как лечь спать", — подчеркивают специалисты.

Кроме того, детям не следует разрешать использовать технику.