15:49 29 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Филат

Филату отсрочили "День Х"

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (58)
352 0 0

Окончательно расставить все по местам в деле экс-премьера Молдовы Владимира Филата должны были 28 декабря, но отложили этот момент

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Высшая судебная палата на две с половиной недели перенесла представление мотивационной части своего решения об отклонении запроса адвокатской конторы "Popa și Asociații" об аннулировании уголовного дела экс-премьера Владимира Филата.

"Принято решение перенести оглашение полного решения на 15 января 2018 года", — сообщили в Высшей судебной палате. 

В сентябре адвокат Игорь Попа запросил ВСП об отмене решений судебных инстанций, о пересмотре уголовного дела, о вынесении нового решения об оправдании Филата и об освобождении его из-под стражи. Запрос об аннулировании подается в исключительных случаях. Основанием для него могут служить решения, которые не подлежат обжалованию. Подается этот запрос с целью исправления допущенных судом возможных ошибок. 

исправительное учреждение
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Что видит Филат из окна тюремной камеры

Заседание коллегии ВСП по уголовным делам прошло 12 декабря без участия сторон. Тогда же запрос об аннулировании был объявлен необоснованным, а провозглашение полного решения назначено на 28 декабря 2017 года, а позже перенесено на январь следующего года. 

В июне 2016 года суд столичного сектора Буюкань осудил Филата на девять лет заключения и на 60 тысяч леев штрафа, с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. У Филата отозвали Орден Республики, который в 2013 году вручил ему тогдашний президент Молдовы Николай Тимофти. Также у бывшего главы кабмина конфисковали имущество на сумму более 790 миллионов леев.

В ноябре 2016 года АП Кишинева оставила в силе решение суда первой инстанции в отношении срока заключения и частично снизила количество имущества, подлежащего конфискации.

В феврале 2017 года ВСП отказала стороне защиты Филата в ее запросах касательно отмены решения Апелляционной палаты о приговоре экс-премьера к девяти годам тюрьмы. Тем не менее, адвокаты пытались воспользоваться другими юридическими инструментами, но вновь получили отказ.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (58)

По теме

Два года Филата в тюрьме: как экс-премьер Молдовы живет за решеткой
Конфликт Филата с адвокатами: экс-премьер не заплатил миллион евро
Филат обратился в ЕСПЧ
Теги:
провозглашение, полное решение, срок, перенос, уголовное дело, Высшая судебная палата, Владимир Филат, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

  • Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом
    Пойдет на пользу

    Эстонский евродепутат с иронией прокомментировала планы президента республики Керсти Кальюлайд переехать в Нарву.

  • Белорусские медики вернулись из Ливии в Минск
    Снова дома

    Белорусские медики Сергей Здота и Инна Бабуш, которых с конца октября удерживали в Ливии под домашним арестом, вернулись домой.

  • Грузовые трейлеры на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Почти 400 трейлеров скопились на дороге в направлении границы России с Грузией: проезд закрыт из-за плохой погоды.

  • Самку переднеазиатского леопарда по кличке Виктория выпустили назад в дикую природу 28 декабря на гребень горы Ацархва
    Возвращение леопарда

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре этого года, выпустили назад в дикую природу.

  • Наручники. Архивное фото
    Обезвредить террориста

    В Кыргызстане задержан гражданин одной из стран СНГ, причастный к деятельности международной террористической организации.

  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, архивное фото
    С новыми структурами!

    В Таджикистане будут созданы четыре новые государственные структуры: они будут следить, в том числе, за защитой прав потребителей и здоровьем населения.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

  • Строящийся в Цхинвале храм Святой Троицы
    Поклониться мощам

    В строящемся в Цхинвале храме Святой Троицы с 29 декабря по 2 января будет пребывать ковчег с частицами мощей 54 святых новомучеников и исповедников РПЦ.

  • Улица в городе Даугавпилс, Латвия
    У нас закрыто!

    В Латвии в уходящем году закрылось рекордное за 18 лет количество компаний: число ликвидированных фирм превысило число открытых.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Будем судить по делам!

    Москва будет судить о заявлении президента Литвы Дали Грибаускайте о сотрудничестве с Россией по реальным делам, заявил российский МИД.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Автобус сбил остановку в Москве возле метро Сходненская
Автобус сбил людей на остановке в Москве возле метро "Сходненская"
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться