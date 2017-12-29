Что произойдет с некоторыми школами Молдовы после Нового года

Сюрпризы от Минобразования Молдовы: сколько школ в стране вновь откроются после прошедшего в течение семи лет процесса оптимизации образовательных учреждений

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Некоторые из закрытых после реформы по оптимизации школ республики вновь отроют свои двери. Это стало возможным после проведения предварительного анализа осуществленной за последние семь лет реформы, заявила в пятницу на пресс-конференции министр образования, культуры и исследований страны Моника Бабук.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Убитых школ" Майе Санду прощать нельзя

"С помощью сотрудников местной публичной администрации и местных органов управления образования проведен глубокий анализ процесса оптимизации школ, который прошел в Республике Молдова с 2010 по 2017 год. Первые выводы, к которым мы пришли в результате предварительного анализа, — есть много школ в ряде населенных пунктах, которые должны и возобновят свою работу. В первую очередь, речь идет о начальных школах", — заявила Бабук.

По ее словам, "в следующем семестре, то есть после окончания рождественских каникул, возобновят работу начальные школы в селе Фырладены Хынчештского района и в селе Цепилово Сорокского района, а с 1 сентября 2018 года — начальная школа села Болоканы Оргеевского района". При этом министр подчеркнула, что это только начало.

"К концу февраля будет разработана стратегия конфигурации сети образовательных учреждений на 2018-2019 годы. С 1 марта мы должны знать, какие школы будут работать, какие будут вновь открыты, а какие будут работать по-другому", — сказала Бабук.

Она добавила, что из, примерно, тысячи 300 школ в Молдове — более 400 маленькие образовательные учреждения, и число таких школ растет. "Учитывая демографические и миграционные процессы в стране можем предположить, что число маленьких школ продолжит расти", — добавил министр.

Ранее чиновница заявляла, что за семь лет реформы по оптимизации школ было закрыто 218 школ и реорганизовано 303 учебных заведения.