Реформы в Молдове: что изменится в сфере образования в новом году

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы проконсультировалось с экспертами и готовит новый национальный курикулум, который предполагает достаточно много изменений в процесс образования.

"Мы хотим модернизировать и улучшить национальный курикулум так, чтобы сделать процесс образования для учащегося не только интересным, но и доставляющим удовольствие", — заявила на пресс-конференции в пятницу глава профильного ведомства Моника Бабук.

По ее словам, разработана концепция по улучшению национального курилукума.

"Самые важные инновации, которые включены в этот концепт, — сокращение числа занятий в лицейских классах с 30 до 28 часов, сокращение количества обязательных школьных дисциплин лицейского цикла — до шести… Остальные предметы будут на выбор. При этом число предметов на выбор будет сокращено до трех", — добавила министр.

Она рассказала, еще одно новшество касается системы оценивания учащихся.

"Мы неоднократно заявляли о том, что не у всех учащихся есть талант рисовать, петь, не у всех есть способности выполнять физические нормативы. Таким образом, в гимназии оценки по предметам ИЗО, физкультура и музыка будут отменены", — пояснила Бабук.

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Как считает министр, это позволит развить у учащихся способности и не чувствовать себя закомплексованными, если у них что-то не получается. Кроме того, добавила министр, оценки по этим предметам не повлияют на общий балл учащегося. При этом изменится и система выставления оценок. Бабук пояснила, что с пятого класса дети будут оцениваться поэтапно, то есть оценки будут выставляться не каждый день, а еженедельно или в определенные дни. Кроме того, учащимся начальной школы отменят домашние задания, а система оценок будет на основе знаков поощрения.

По ее словам, изменятся коснутся и классных часов, которые будут включать модули личного развития и профессионального ориентирования, а также волонтерства.

Она отметила, что дисциплина "Гражданское воспитание" будет реорганизована и переименована в "Образование для общества". Этот предмет будет включать — образование в области демократического общества, образование в области прав человека, образование в области неподкупности, межкультурное воспитание и патриотическое.