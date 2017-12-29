В Молдове могут закрыть 14 железнодорожных станций

Разработан законопроект, предполагающий закрытие ряда железнодорожных станций, - приведет ли это к увольнению сотрудников или изменению движения составов?

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 железнодорожных станций. Такие поправки предполагается внести в Кодекс железнодорожного транспорта. Проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

Авторы инициативы подчеркивают, что она разработана в рамках Концепции по реструктуризации железнодорожного сектора в 2018-2023 годах.

"Цель проекта – снизить затраты Госпредприятия "Железная дорога Молдовы", — сказано в пояснительной части к законопроекту.

ЖДМ определила количество железнодорожных станций, которые предприятие должно содержать, но не может самостоятельно закрыть. При этом, они не вовлечены в работу ЖДМ, но на каждой из них работают не менее пяти сотрудников. Авторы проекта уверены, что их обязанности можно выполнять автоматически и на расстоянии.

По подсчетам ЖДМ потери от деятельности станций достигают 15 миллионов леев. Речь идет о станциях Халта (км 111 и км 1507), Заим, Кулима, Гречень, Кирютня, Мерень, Бахмут, Хилют, Глодень-Реуцел-Глодень, Цырдя, Кобыля, Гиздита и Хаджимус.

Министерство поясняет, что в случае остановки работы той или иной станции ее сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие станции или филиалы предприятия.

В таком случае не произойдет и изменений в расписании движения пассажирских поездов.