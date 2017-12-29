На выезде из Кишинева меняются правила дорожного движения

На Балканском шоссе при выезде из молдавской столицы водителям следует быть готовыми к вступившим в силу с 29 декабря изменениям

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В пятницу на Балканском шоссе при выезде из Кишинева заработал светофор. Речь идет об участке в направлении Дурлешт, Думбравы и Трушен. Об этом сообщили в столичной администрации.

© Sputnik/ Александр Кряжев Сегодня в Молдове вступают в силу новые ПДД

Ранее это был нерегулируемый перекресток.

Как заявил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву, до сих пор данный участок был одним из самых проблемных по части обеспечения безопасности дорожного движения. Там часто происходили аварии. В итоге, чтобы исправить ситуацию, несколько ведомств пришли к выводу, что необходимо установить светофор.

Кроме того, с 29 декабря столичная администрация продлила маршрут микроавтобуса №129 до Думбравы. Всего по этому маршруту ездят 33 единицы общественного транспорта.