На выезде из Кишинева меняются правила дорожного движения

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В пятницу на Балканском шоссе при выезде из Кишинева заработал светофор. Речь идет об участке в направлении Дурлешт, Думбравы и Трушен. Об этом сообщили в столичной администрации.
Ранее это был нерегулируемый перекресток.
Как заявил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву, до сих пор данный участок был одним из самых проблемных по части обеспечения безопасности дорожного движения. Там часто происходили аварии. В итоге, чтобы исправить ситуацию, несколько ведомств пришли к выводу, что необходимо установить светофор.
Кроме того, с 29 декабря столичная администрация продлила маршрут микроавтобуса №129 до Думбравы. Всего по этому маршруту ездят 33 единицы общественного транспорта.