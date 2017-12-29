Граждане Молдовы уже могут приобрести полис медстрахования на 2018 год

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Полис обязательного медицинского страхования на 2018 года можно оплатить уже с пятницы, 29 декабря. Об этом сообщили в Национальной медицинской страховой компании (НМСК).

Цена полиса обязательного медицинского страхования в 2018 году, согласно закону о Фондах ОМС, не изменилась и составит 4 тысячи 56 леев. Также сохраняются и скидки в 50% и 75% (до 31 марта 2018 года).

Так, "собственники земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества, независимо от того, передали они или не передали эти земли в аренду или пользование на основании договора" будут заплатить 1014 леев, что составляет 25% стоимости полиса.

А основатели индивидуальных предприятий, арендаторы и арендодатели, а также другие категории граждан не бюджетников должны будут заплатить 2028 леев, что составляет 50% стоимости полиса. Кроме того, полис можно купить полис за полцены в течении первых трех месяцев нового года.

Находящиеся за границей больше 183 дней граждане Молдовы, которые могут это доказать, также пользуются скидкой в случае покупки полиса в первые три месяца 2018 года.

Однако с 29 декабря по 1 января граждане страны могут столкнуться со сложностями из-за того, что банки, почтовые отделения и казначейство работают по короткому графику.

В связи с этим территориальные офисы НМСК будут работать и 30 декабря, но до 12.00. Узнать детали можно по телефонам: