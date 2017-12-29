19:54 29 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Полис медицинского страхования

Граждане Молдовы уже могут приобрести полис медстрахования на 2018 год

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
72 0 0

С 29 декабря стало возможным оплатить полис медицинского страхования на следующий год

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Полис обязательного медицинского страхования на 2018 года можно оплатить уже с пятницы, 29 декабря. Об этом сообщили в Национальной медицинской страховой компании (НМСК). 

Полис обязательного медстрахования
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Депутат: полис медстрахования в Молдове – способ заработать на бедных

Цена полиса обязательного медицинского страхования в 2018 году, согласно закону о Фондах ОМС, не изменилась и составит 4 тысячи 56 леев. Также сохраняются и скидки в 50% и 75% (до 31 марта 2018 года).

Так, "собственники земель сельскохозяйственного назначения, кроме огородов и земельных участков для огородничества, независимо от того, передали они или не передали эти земли в аренду или пользование на основании договора" будут заплатить 1014 леев, что составляет 25% стоимости полиса.

А основатели индивидуальных предприятий, арендаторы и арендодатели, а также другие категории граждан не бюджетников должны будут заплатить 2028 леев, что составляет 50% стоимости полиса. Кроме того, полис можно купить полис за полцены в течении первых трех месяцев нового года.

Находящиеся за границей больше 183 дней граждане Молдовы, которые могут это доказать, также пользуются скидкой в случае покупки полиса в первые три месяца 2018 года.

Однако с 29 декабря по 1 января граждане страны могут столкнуться со сложностями из-за того, что банки, почтовые отделения и казначейство работают по короткому графику.

В связи с этим территориальные офисы НМСК будут работать и 30 декабря, но до 12.00. Узнать детали можно по телефонам:

  • Центр – 022 593754
  • Север – 0231 63399
  • Юг – 0299 22915
  • Восток – 0243 26100
  • Запад – 0236 23845

По теме

Молдова закупит у Беларуси новую медицинскую аппаратуру
Медицинский туризм: почему иностранцы приезжают лечиться в Молдову
Нужна ли медицинская страховка молдавским туристам и что с ней делать
Теги:
полис, покупка, цена, Национальная медицинская страховая компания, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Поездка детей из проекта Ты супер! Танцы в Санкт-Петербург
Участники проекта "Ты супер! Танцы" посетили Санкт-Петербург
Участники Ты супер! Танцы. Впечатления детей от поездки в Санкт-Петербург
Участники шоу "Ты супер! Танцы" - о поездке в Санкт-Петербург
Подарок на Новый год - что можно или нельзя дарить женщинам и мужчинам
Подарок на Новый год - что можно и нельзя дарить женщинам и мужчинам

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться