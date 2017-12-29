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В Приднестровье намереваются избежать дефицита бюджета

© Flickr/ inyucho
Общество
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Глава правительства непризнанной ПМР подвел итоги экономических показателей уходящего года

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье сможет уйти от дефицита бюджета через 3-3,5 года, если будет ежегодно выдерживаться темп экономического роста на уровне 6-7% в год. Об этом сказал глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов, подводя итоги года, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Если за это время уйдем от дефицита бюджета, то можно будет говорить о более-менее существенном наращивании пенсий, заработных плат и улучшении в других направлениях", — подчеркнул Мартынов.

По его словам, 3-3,5 года — это тот реабилитационный период, в течение которого необходимо выйти из кризисного состояния в финансовом вопросе, это если рассчитывать преимущественно на собственные ресурсы.

"Если этого не произойдет, то, конечно, перейти к росту благосостояния можно будет только после стабилизации ситуации в госбюджете. Но это не говорит о том, что увеличение заработных плат откладывается на 3-4 года", — отметил глава исполнительной власти.

Как сказал Мартынов, цель реформ, которые правительство планирует активно реализовывать со следующего года, состоят не в том, чтобы сэкономить на здравоохранении, просвещении или системе МВД.

"Цель заключается в том, чтобы более рационально, по примеру Российской Федерации, использовать финансовые ресурсы в этих направлениях и полученную экономию перераспределить на заработные платы и на капитальные вложения в сфере здравоохранения, МВД и просвещения", — подчеркнул он.

По результатам 11 месяцев 2017 года, объемы промышленной продукции в Приднестровье увеличились на 12%. Наибольший рост был обеспечен в черной металлургии, объемы производства увеличились в 1,8 раза. В машиностроении, металлообработке рост произошел на 25%, в легкой промышленности — на 5% и в пищевой промышленности — на 14%. Мартынов обратил внимание на то, что такие показатели в регионе наблюдаются впервые за истекшие пять-шесть лет.

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