Ректор приднестровского вуза удостоен высокой госнаграды России

В Приднестровском госуниверситете посол России в Молдове вручил ректору вуза государственную награду РФ "за вклад в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей"

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Ректору главного университета Приднестровья — ПГУ им. Т. Г. Шевченко Степану Берилу вручена государственная награда Российской Федерации — медаль А.С. Пушкина, которой удостаиваются "за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей". Высокую награду России в торжественной обстановке передал Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин.

"Приднестровский госуниверситет успешно реализует образовательные программы на основе российских образовательных стандартов. Российская Федерация заинтересована в наполнении образовательного пространства Приднестровья качественными программами и научными разработками", — подчеркнул Мухаметшин.

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Посол напомнил о том, что за годы своего становления ПГУ подписал более 160 соглашений и договоров о сотрудничестве с университетами, академиями и научными центрами 18 стран мира, из которых более 80% приходится на вузы и научные центры России. Только в этом году в научных мероприятиях в Москве приняли участие свыше 120 преподавателей и студентов приднестровского вуза.

Ректор ПГУ в свою очередь выразил благодарность Российской Федерации и лично президенту России Владимиру Путину за высокую оценку деятельности вуза.

"Приднестровский госуниверситет, которым я имею честь сегодня руководить, — российский вуз по своей сути. В Приднестровье бережно сохраняется русский язык и традиции русской культуры. Вместе со знаниями мы передаем не только наш опыт, взгляды на жизнь, но и воспитываем молодое поколение в этих высоких российских традициях", — отметил Степан Берил.

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Медаль Пушкина была учреждена в России в 1999 году. За эти годы ее удостоились почти 1 000 российских граждан и иностранцев, представляющих 91 государство. Вручается она за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.