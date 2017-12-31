Гороскоп карьеры на 2018-й год, который обязательно сбудется

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Год будет удачным для тех, кто верит в свои силы и не боится рисковать. Желтая Собака по достоинству оценит старания самых трудолюбивых знаков Зодиака.

Овен

На первый план выйдут взаимоотношения — с начальником, коллегами, партнерами. От того, как Овны выстроят связи с окружающими, зависит их дальнейший профессиональный успех. Удача будет сопутствовать тем, кто не идет по головам, а умеет работать в коллективе и в случае необходимости разрядить обстановку. Август — лучшее время для летнего отпуска. После него некоторых Овнов ждет повышение по службе. Осень будет напряженной, ведь представителям этого знака придется доказать, что кредит доверия со стороны начальства был оказан не напрасно.

Телец

Представителям самого трудолюбивого знака Зодиака успех в 2018-м гарантирован. Правда достичь его можно будет только благодаря собственному усердию. Желтая Собака умеет быть благодарной и ценить тех, кто трудится от зари до зари. Особенно это касается Тельцов, занятых в собственном бизнесе. Им хозяйка года сулит новые и очень влиятельные связи, благодаря которым удастся укрепить собственное дело и приумножить финансовое благосостояние.

© Sputnik/ Michail Mordasov Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Близнецы

В начале года представители этого знака Зодиака столкнутся с трудностями на работе. Некоторые примут самостоятельное решение об уходе, поскольку почувствуют, что требования руководства расходятся с профессиональными принципами. Все что ни делается, все к лучшему — в очередной раз убедятся Близнецы и с новыми силами приступят к поиску другой работы. Везения в этом у них не отнять. У Близнецов, рожденных в первой декаде июня, есть большие шансы получить выгодный контракт на работу за границей.

Рак

Это будет увлекательный год в профессиональном отношении. Работа принесет удовольствие и больше будет напоминать занимательную игру, а не обязанность. Особенно это касается представителей творческих профессий. Их таланты обязательно оценят другие коллеги. Лучшее время для того, чтобы заявить о себе — апрель. Тогда рабочие силы будут на подъеме, оригинальные идеи будут рождаться одна за другой. Главное для Раков в 2018-м году не забывать о себе и помнить: делу время, потехе — час.

Лев

Период до первых чисел июня будет бурным. Львы проявят чрезвычайную работоспособность, энергичность, решительность и предприимчивость. Некоторые представители этого знака наконец-то совершат задуманное: откроют свой бизнес или реализуют крупный проект. Львам по силам в 2018-м году свернуть горы. Самой напряженной порой станет октябрь-ноябрь. Этот период потребует полной мобилизации. Некоторым представителям этого знака Зодиака понадобится помощь родных и близких.

Дева

Год не предвещает серьезных изменений в профессиональной сфере. Ситуация будет стабильной. В определенный момент Дев потянет на перемены, но со сменой работы стоит повременить до следующего года. В 2018-м есть риск поменять шило на мыло, при этом так и не получить морального удовлетворения от нового места службы. Звезды советуют Девам в год Собаки сконцентрироваться на профессиональном самосовершенствовании. Работа над собой полностью поглотит некоторых представителей этого знака Зодиака.

© AP Photo / Martin Meissner Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

Весы

Успех приходит издалека. В течение года дороги будут приносить удачу. Весов ждут частые командировки, каждая станет очередной ступенью в карьерном росте. Даже не очень честолюбивый представитель этого знака сможет добиться многого благодаря удачному расположению звезд в 2018-м году. Стоя на прежних позициях, можно будет сделать стремительный скачок и увеличить доходы. В конце года могут появиться завистники. Врожденная интуиция Весов позволит им предупредить неприятные ситуации и избежать конфликтов.

Скорпион

В работе вы по-прежнему будете опираться на старые знания, но к середине года поймете, что их недостаточно. Карьерный рост будет невозможен без учебы, в каком бы возрасте не находились представители этого знака Зодиака. Звезды советуют Скорпионам в 2018-м году отправиться на курсы повышения квалификации, или вовсе – освоить новую профессию, соприкасающуюся с их сферой деятельности. Учеба будет даваться легко, а новые знания пригодятся, когда речь пойдёт профессиональных навыках и прибавке к жалованию.

Стрелец

Ситуация стабилизируется, чему Стрельцы будут очень рады. В 2017-м некоторые люди, рожденные под этим знаком, метались из стороны в сторону в поисках интересного для себя занятия. Желтая Собака наконец-то подарит такую возможность зарабатывать тем, что нравится. Стрельцы быстро освоятся на новой работе и будут чувствовать себя там как рыба в воде. Стрельцы энергичны, способны мгновенно принимать решения, им подходят любые занятия, сочетающие интеллект и быстроту реакции.

Козерог

В Козерогах есть такие ценные качества, как терпение, умение найти рациональное решение проблемы. Именно эти редкие черты в 2018-м году позволят Козерогам держать ситуацию под контролем и занимать лидерские позиции в коллективе.

Водолей

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, в год Собаки многие ситуации придется рассчитывать до мельчайших деталей, что по достоинству оценит вышестоящее руководство. Оно увидит реальный результат дела. На достигнутом Козероги останавливаться не будут. Стремление к профессиональному росту станет целью номер один.

Несмотря на то, что Желтая Собака любит стабильность, Водолеев все же ждут перемены. Хозяйка года будет постоянно намекать на то, что пора менять работу. Если вовремя принять серьезное решение, то в скором времени представители этого знака поймут, что резкий поворот в противоположную сторону был сделан не зря. Ситуация благоволит инициативным людям. Некоторые Водолеи встанут на непростой путь развития собственного бизнеса. Рассчитывать на мгновенные результаты не стоит. Первые плоды собственное дело принесет в 2019-м году.

Рыбы

Начало года будет ярким, жизненным этапом. Вас ждут интересные проекты. В процессе работы появится возможность продемонстрировать все свои таланты – творческий подход, нестандартное видение, способность принимать быстрое решение. Важно не терять темпа и продолжать двигаться вперед. Основные события пройдут под занавес – в ноябре и декабре 2018-го года. Многих Рыб ждет существенная прибавка к зарплате и командировки в дальние страны.