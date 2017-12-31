10:09 31 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Бизнесмены в офисе

Гороскоп карьеры на 2018-й год, который обязательно сбудется

© Sputnik/
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (78)
113 0 0

Кого из знаков Зодиака ждет прибавка к зарплате и продвижение по службе

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Год будет удачным для тех, кто верит в свои силы и не боится рисковать. Желтая Собака по достоинству оценит старания  самых трудолюбивых знаков Зодиака.

Участники соревнования по бодибилдингу
© AFP/ Raul Arboleda
Гороскоп-2018 для мужчин: чего ждать сильному полу в год Желтой собаки

Овен 

На первый план выйдут взаимоотношения — с начальником, коллегами, партнерами. От того, как Овны выстроят связи с окружающими,  зависит их дальнейший профессиональный успех.  Удача будет сопутствовать тем, кто не идет по головам, а умеет работать в коллективе и в случае необходимости разрядить обстановку.  Август — лучшее время для летнего отпуска. После него  некоторых Овнов ждет повышение по службе. Осень будет напряженной, ведь представителям этого знака придется доказать, что кредит доверия со стороны начальства был оказан не напрасно.

Телец

Представителям самого трудолюбивого знака Зодиака успех  в 2018-м гарантирован. Правда  достичь его можно будет только благодаря собственному усердию. Желтая Собака умеет быть благодарной и ценить тех, кто трудится от зари до зари. Особенно это касается Тельцов, занятых в собственном бизнесе. Им хозяйка года сулит новые и очень влиятельные связи, благодаря которым удастся укрепить собственное дело и приумножить финансовое благосостояние.

Влюбленные
© Sputnik/ Michail Mordasov
Самый точный любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Близнецы

В начале года представители этого знака Зодиака столкнутся с трудностями на работе. Некоторые примут самостоятельное решение об уходе, поскольку почувствуют, что требования руководства расходятся с профессиональными принципами.  Все что ни делается, все к лучшему —  в очередной раз убедятся Близнецы и с новыми силами приступят к поиску другой работы. Везения в этом у них не отнять. У Близнецов, рожденных в первой декаде июня,  есть большие шансы получить выгодный контракт на работу за границей.

Рак

Это будет увлекательный год в профессиональном отношении. Работа принесет удовольствие и больше  будет  напоминать занимательную игру, а не обязанность. Особенно это касается  представителей творческих профессий. Их таланты обязательно оценят  другие коллеги. Лучшее время для того, чтобы заявить о себе — апрель. Тогда рабочие силы будут на подъеме,  оригинальные идеи будут рождаться одна за другой.  Главное для Раков в 2018-м году не забывать о себе и помнить: делу время, потехе  — час. 

Лев

Период до первых чисел июня будет бурным. Львы проявят чрезвычайную работоспособность, энергичность, решительность и предприимчивость.  Некоторые представители этого знака наконец-то  совершат задуманное: откроют  свой бизнес или реализуют крупный проект. Львам по силам в 2018-м году  свернуть горы.  Самой напряженной порой  станет октябрь-ноябрь. Этот период потребует полной мобилизации. Некоторым представителям этого знака Зодиака понадобится помощь родных и близких. 

Дева  

Год не предвещает серьезных изменений в профессиональной сфере. Ситуация будет стабильной. В определенный  момент Дев потянет на перемены, но со сменой работы стоит повременить до следующего года. В 2018-м есть риск поменять шило на мыло, при этом  так  и не получить морального удовлетворения от нового места службы. Звезды советуют Девам в год Собаки сконцентрироваться на профессиональном самосовершенствовании.  Работа над собой полностью поглотит некоторых представителей этого знака Зодиака.

Модель у автомобиля на автосалоне
© AP Photo / Martin Meissner
Автомобильный гороскоп: кому нужно быть внимательным в 2018 году

Весы

Успех приходит издалека. В течение года дороги будут приносить удачу. Весов ждут частые командировки, каждая станет очередной ступенью в карьерном росте.  Даже не очень честолюбивый представитель этого знака сможет добиться многого благодаря удачному  расположению звезд в 2018-м году. Стоя на прежних позициях, можно будет сделать стремительный скачок и увеличить доходы.  В конце года могут появиться завистники. Врожденная интуиция  Весов позволит им предупредить неприятные ситуации и избежать конфликтов.  

Скорпион

В работе вы по-прежнему будете опираться на старые  знания, но  к середине года поймете, что их недостаточно.  Карьерный рост будет невозможен без учебы, в каком бы возрасте не находились представители этого знака Зодиака. Звезды советуют Скорпионам в 2018-м году отправиться на курсы повышения квалификации, или  вовсе – освоить новую профессию, соприкасающуюся с их сферой деятельности. Учеба будет даваться легко, а новые знания пригодятся, когда речь пойдёт профессиональных навыках и прибавке к жалованию.

Стрелец

Ситуация стабилизируется, чему Стрельцы будут очень рады. В  2017-м некоторые люди, рожденные под этим знаком,  метались из стороны в сторону в поисках интересного для себя занятия. Желтая Собака наконец-то подарит такую возможность  зарабатывать тем, что нравится.  Стрельцы быстро освоятся на новой работе и будут чувствовать себя там как рыба в воде.  Стрельцы энергичны, способны мгновенно принимать решения, им подходят любые занятия, сочетающие интеллект и быстроту реакции. 

Козерог

В Козерогах есть такие ценные качества, как терпение, умение найти рациональное решение проблемы. Именно эти редкие черты в 2018-м году  позволят  Козерогам держать ситуацию под контролем и  занимать лидерские позиции в коллективе.  

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
Самый точный гороскоп 2018: чего ждать от года Жёлтой Собаки
Людям, рожденным под этим знаком Зодиака,  в год Собаки  многие ситуации придется рассчитывать до мельчайших деталей, что по достоинству оценит  вышестоящее руководство.  Оно увидит реальный результат дела. На достигнутом Козероги останавливаться не будут.  Стремление к  профессиональному росту станет целью номер один.

Водолей

Несмотря на то, что Желтая Собака любит стабильность, Водолеев все же ждут перемены. Хозяйка года будет постоянно намекать на то, что пора менять работу.  Если вовремя  принять серьезное решение, то в скором времени представители этого знака поймут, что резкий поворот в противоположную сторону был сделан не зря.  Ситуация благоволит инициативным людям. Некоторые Водолеи встанут на непростой путь развития собственного бизнеса.  Рассчитывать на мгновенные результаты не стоит. Первые плоды собственное дело принесет в 2019-м году.

Рыбы

Начало года будет ярким, жизненным этапом.  Вас ждут интересные проекты. В процессе работы появится возможность продемонстрировать все свои таланты – творческий подход, нестандартное видение,  способность принимать быстрое решение.  Важно не терять темпа и продолжать двигаться вперед.  Основные события пройдут под занавес – в ноябре и декабре 2018-го года.  Многих Рыб ждет  существенная прибавка к зарплате и командировки в дальние страны.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (78)

По теме

Молдова вошла в топ стран, куда любят приезжать россияне на Новый год
Новый год Желтой Собаки 2018: как встречать и что подарить
Теги:
Желтая Собака, карьерный гороскоп, гороскоп-2018, бизнес, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Декабрь 2017 года в объективе молдавского фотографа
Декабрь 2017 года в объективе молдавского фотографа
Предновогодняя Москва с высоты птичьего полета
Предновогодняя Москва с высоты птичьего полета
Численность выходцев из республики Молдова в других странах
Численность выходцев из Молдовы в других странах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться