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Кишинёвский аэропорт, 1920-е.

Кишинев с высоты птичьего полета и старый аэропорт города

© Photo: locals.md
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (102)
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Кишинев с высоты птичьего полета и старый аэропорт города - история главных воздушных ворот молдавской столицы до 1960 года

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Кадры из фильма Михаила Кулика "Колыбельная", снятого в 1959 году, показывают редкое для современного кишиневца зрелище.

Мы видим с высоты птичьего полета центральную часть Кишинева тех лет — проспект Ленина (ныне — проспект Штефан чело Маре). Съемки ведутся с самолета, который затем садится на грунтовую полосу старого аэропорта.

А затем перед нами предстает интерьер того старого аэропорта, о котором сегодня помнят лишь старожилы и в память котором теперь — лишь улица Аэродромная.

Работал этот сперва просто аэродром, а затем и аэропорт с межвоенного периода, когда Бессарабия была под оккупацией Румынии. Первый пассажирский рейс состоялся в 1927 году из Кишинева в Бухарест. Аэродром располагался на Рышкановке.

Сообщается, что взлётно-посадочной полосы в современном понимании тогда не было. Было громадное плоское летное поле, поросшее травой. Там садились и взлетали самолёты.

Историк Юрий Швец сообщает, что здание аэровокзала представляло собой небольшой одноэтажный домик, не сохранившийся до нашего времени. Располагалось это здание примерно между нынешними домами 1/3 и 1/2 на улице Димо.

Фотография, сделанная с водонапорной башни на нынешней улице Матеевича. Здесь можно увидеть, почему для аэродрома было выбрано именно место на возвышенной Рышкановке (в правом верхнем углу - план местности, где располагался аэродром)
© Photo: locals.md
Фотография, сделанная с водонапорной башни на нынешней улице Матеевича. Здесь можно увидеть, почему для аэродрома было выбрано именно место на возвышенной Рышкановке (в правом верхнем углу - план местности, где располагался аэродром)

В то же время мы находим упоминания об аэродроме, пока "импровизированном", еще до революции.

В газете "Одесские новости" от 9 мая 1913 года находим заметку, повествующую о весьма неудачных опытах первых авиаторов. Но это и неудивительно, хоть инженерная мысль развивалась вперед, но изначальные результаты показывали, что работать было есть еще над чем.

Кишинёвский аэропорт, 1920-е.
© Photo: locals.md
Кишинёвский аэропорт, 1920-е.

"КИШИНЕВ. Авиаторам в Кишиневе фатально не везет. Летал здесь года три тому назад известный летчик Кузнецов — упал и разбил аппарат, чуть при этом не поплатился жизнью. Летал в Кишиневе не менее известный авиатор Уточкин — и он упал, разбив аэроплан. Теперь на 5 мая был назначен в Кишинев платный полет авиатора графа Собанского, приглашенного для этой цели местным спортивным клубом. На предместье Рышкановке был устроен импровизированный аэродром, публики собралось видимо-невидимо (говорят, впрочем, более бесплатной). Но сильный ветер помешал полету, и после долгого, томительного ожидания публике было объявлено, что полет переносится на 6 мая. Так как погода 6-го мая оказалась прекрасная, то желающих видеть полет собралось еще больше. Долго ожидала публика, пока объявился авиатор с аэропланом. Авиатор взобрался на аэроплан, наладил мотор и все прочее и пустил аппарат, но не тут-то было: аэроплан, не успев подняться, сел вследствие прекращения действия мотора. Была сделана вторая попытка подняться, но аэроплан, пробежав для разгона несколько саженей, вновь остановился. Оказалось, что еще до полета аэроплан потерпел серьезную аварию, ударившись в бугор. Таким образом, полет 6 мая не состоялся. Публика разошлась совершенно разочарованная в авиаторе".

Авиа-шоу на кишиневском аэродроме, 10 сентября 1936 года
© Photo: locals.md
Авиа-шоу на кишиневском аэродроме, 10 сентября 1936 года

В тогда еще кишиневском предместье Рышкановка до аэродрома располагалось Скаковое поле. Здесь происходили учения, сборы, парады. Именно отсюда отправились на русско-турецкую войну 1877-1878 батальоны болгарских ополченцев и российские войска, о чем сегодня свидетельствует обелиск и православная часовня, а до недавнего времени — и кинотеатр, носивший название горного перевала в Болгарии, одного из мест славы русского оружия той войны — "Шипка".

Во время Великой Отечественной войны аэропорт был стратегически важным объектом. Фактически он стал военным. На аэрофотоснимке от 3 мая 1944 года можно увидеть множество военных самолётов, распределённых по взлётному полю.

Аэровокзал Кишинева в 1941 году
© Photo: locals.md
Аэровокзал Кишинева в 1941 году

И в военное время аэропорт продолжал принимать и оправлять в том числе и пассажирские рейсы. В одном из газетных объявлений мая 1942 года говорится следующее:

"Начиная с 3 мая 1942 года самолёты Общества LARES возобновили рейсы по маршрутам Кишинёв — Тирасполь и Кишинёв — Бухарест. Рейсы осуществляются 3 раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Самолёт на Тирасполь вылетает в 9.40, в Бухарест — (неразборчиво). Зарезервировать билеты можно по телефону Аэропорта, а продажа билетов производится в книжном магазине "Cartea Romaneasca" по адресу ул. М. Еминеску, 13 (ныне — улица Вероники Микле — ред.). Оттуда же отправляется автобус в Аэропорт. Дополнительная информация предоставляется по телефону Аэропорта — 194. Командующий Аэропортом Кишинёва Пилот Ав. Ион Некша."

Фрагмент немецкой аэрофотосъёмки Кишинёва 3 мая 1944 года, изображен аэродром
© Photo: locals.md
Фрагмент немецкой аэрофотосъёмки Кишинёва 3 мая 1944 года, изображен аэродром

Летное поле аэропорта, если сопоставить современную карту с немецким аэрофотоснимком 1944 года, начиналось районе конца улицы Киевской (бывшая Димитрова) и в начале Московского проспекта, пролегая далеко на север.

Кишинёвский аэропорт в 1944 году
© Photo: locals.md
Кишинёвский аэропорт в 1944 году

А первого сентября 1944 года, через считанные дни после освобождения Молдовы от фашизма, Совет народных комиссаров СССР издал постановление "О создании в Молдавии гражданской авиации для нужд населения". Это было спасением для путей сообщения в нашу республику, так как наземные дороги и железная дорога и вся соответствующая инфраструктура были в большинстве своем уничтожены войной.

Девятнадцатого сентября 1944 года был создан Молдавский отдельный авиаотряд. Здание аэропорта, возведенное уже в советское время, находится рядом с готовящимся к сносу Дворцом профсоюзов на улице Киевской.

В сентябре того же года начались пассажирские и грузовые полёты по МССР. Выполнялись рейсы в города Бельцы, Оргеев, Тирасполь, Сороки, Липканы, Леово. С 1945 года на самолёте Ли-2 начались регулярные (раз в два дня) полёты на Москву, самолёты совершали промежуточную посадку в Киеве. Начались полёты в города Украины, рейсы ходили в Кировоград, Винницу, Николаев и Черновцы.

Южная граница Кишиневского аэропорта до 1960 года
© Photo: locals.md
Южная граница Кишиневского аэропорта до 1960 года

Пассажиропоток за первый год работы Молдавского авиаотряда составил около 750 пассажиров.

В 1947 году были организованы регулярные местные рейсы по Молдавии, а также в Одессу. В 1951 году открылись несколько воздушных линий, соединивших Кишинёв с южными городами СССР — Симферополем, Сочи, Минеральными Водами, Краснодаром. С 1954 года открылись рейсы на Ленинград, Харьков и Львов.

А с 1957 года в Кишинёв поступили вертолёты Ми-1, Ка-15 и Ка-18, а также 5 самолётов Ил-14, что сделано возможным увеличить объём перевозок. В 1958 году объём перевозок вырос на 50 % (было перевезено 73 тысячи пассажиров). Открылись шесть новых магистральных линий. Ближе к началу 1960-х годов были организованы рейсы из Кишинёва в 20 городов СССР.

Но уже в 1960 году в юго-восточном пригороде Кишинёва Ревака был построен новый аэропорт, способный принимать более крупные, в том числе газотурбинные, самолёты. С него и начинается история нынешнего Кишиневского международного аэропорта. А очертания прежнего аэродрома определили, как считается, судьбу так называемой верхней Рышкановки — в пределах летного поля проложили Московский проспект

Кишинёвский аэровокзал, 1950-е
© Photo: locals.md
Кишинёвский аэровокзал, 1950-е

По материалам из открытых источников

Тема:
Легенды старого Кишинева (102)

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Теги:
старый аэропорт, румынская оккупация Бессарабии, Великая Отечественная война, Юрий Швец, МССР, СССР, Кишинев
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