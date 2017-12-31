Как молдавские гастарбайтеры едва не опоздали на Новый год

Корреспондент Sputnik вместе с родственниками пассажиров пережил волнительные минуты ожидания поезда Санкт-Петербуг-Кишинев, когда тот должен был приехать аккурат 31 декабря

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik, Нику Гончар. Молдавская столица. Ранее утро. Железнодорожный вокзал. Десятки кишиневцев переминаются с ноги на ногу, ждут поезда который должен прибыть в 7.45. Сегодня Новый год, и сотни трудовых мигрантов решили встретить этот праздник дома.

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Но вот поезда все нет…

"Как же так? Ждем, где-то застрял в пути…" — одна из пассажирок не скрывает волнения.

Весь год она ждала этого дня, чтобы семья наконец воссоединилась за праздничным столом и встретила 2018 год вместе.

Но по каким-то причинам поезда все нет и нет…

Корреспондент Sputnik вместе с родственниками пассажиров пережил волнительные минуты ожидания, когда поезд должен был приехать аккурат 31 декабря. Видел, как волнуются люди.

К счастью, ожидание было не долгим. Всего час. Но один из самых волнительных часов в жизни жителей страны. Волновались те, кто уже так давно ждал своих близких, прибывающих, чтобы встретить Новый год с родными.

"Поезд прибыл в 8.45, опоздание составило один час. Это дорога — всякое бывает…" — рассказали Sputnik в диспетчерской Железнодорожного вокзала.

Пассажиры поезда встретили родных на перроне и разъехались по домам. Сегодня они отметят (как и вся страна) Новый год.

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И мы все, журналисты Sputnik, желаем нашим читателям самого замечательного Нового года, чтобы ваши родные и близкие чаще возвращались домой.