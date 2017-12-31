Ушел из жизни экс-министр нацбезопасности Молдовы Тудор Ботнару

Бывший государственный деятель скончался в субботу, 30 декабря, ему было 83 года

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Накануне Нового года стало известно, что скончался бывший министр национальной безопасности Молдовы Тудор Ботнару.

© Sputnik/ Pavel Lisitsyn В канун Нового года умер знаменитый российский актер

Тудор Ботнару родился в 1934 года в селе Липчень Резинского района.

В 1994-1997 годы был послом в Бельгии, а также руководил дипмиссией Молдовы в Совете Европы.

В 1997-1998 годах Тудор Ботнару занимал должность министра национальной безопасности, был членом Высшего совета безопасности.

Церемония прощания состоится в церкви Святой Теодоры Сихлской 1 января 2018 года в 17.00, а похороны — 2 января на центральном кладбище по улице Армянской.