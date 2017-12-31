Как в Кишиневе будет работать транспорт в новогоднюю ночь

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Будет приостановлено движение транспорта на улице А. Пушкина на отрезке улиц Букурешть и Колумна, а также на улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони между улицами Букурешть и Колумна.
Таким образом, общественный транспорт будет ходить следующим образом:
Троллейбусы №2 будут ездить по улицам Г.Асаки, Измаильская, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленныму маршруту;
Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 будут ездить по улице Букурешть от улицы Чуфля до улицы А. Щусева в ооих направлениях;
Троллейбусы №30 будут курсировать по бульвару Штефана чел Маре, улицам В. Александри, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту, а троллейбусы № 7, 10, 24, 25 — только до улицы Албишоара.
Автобусы и маршрутки будут ездить в объезд перекрытых зон.