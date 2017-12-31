Как в Кишиневе будет работать транспорт в новогоднюю ночь

Мэрия Кишинева информирует о том, что вечером 31 декабря в ночь на Новый год с 20.00 до 02.00 будет приостановлено движение транспорта в центре столицы - на бульваре Штефана чел Маре (отрезок улиц Мария Чеботарь и Василе Александри)

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Будет приостановлено движение транспорта на улице А. Пушкина на отрезке улиц Букурешть и Колумна, а также на улице Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони между улицами Букурешть и Колумна.

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Таким образом, общественный транспорт будет ходить следующим образом:

Троллейбусы №2 будут ездить по улицам Г.Асаки, Измаильская, бульвару Штефана чел Маре и далее по установленныму маршруту;

Троллейбусы №1, 4, 5, 8, 22 будут ездить по улице Букурешть от улицы Чуфля до улицы А. Щусева в ооих направлениях;

Троллейбусы №30 будут курсировать по бульвару Штефана чел Маре, улицам В. Александри, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту, а троллейбусы № 7, 10, 24, 25 — только до улицы Албишоара.

Автобусы и маршрутки будут ездить в объезд перекрытых зон.