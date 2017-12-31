Сколько отдыхают приднестровцы в новогодние праздники

В Приднестровье установлен график выходных и праздничных дней в 2018 году

ТИРАСПОЛЬ, 31 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В 2018 году в Приднестровье отдыхают на новогодние праздники целую неделю — до 7 января включительно. Это стало возможным благодаря решению правительства о переносе в 2018 году рабочих дней с 4 и 5 января на иные нерабочие дни. Решению было принято по поручению лидера региона.

"Вадим Красносельский поручил рассмотреть вопрос о переносе, акцентируя внимание на значимости рационального использования работниками выходных и нерабочих дней, отмечая необходимость создания благоприятных условий для отдыха приднестровцев", — отметили в президентской пресс-службе.

Таким образом, постановлением правительства решено, что в 2018 году выходные дни перенесены с 20 января субботы на 4 января четверг, с 3 февраля субботы на 5 января пятницу, с 3 марта субботы на 9 марта пятницу, с 28 апреля субботы на 30 апреля понедельник, с 29 декабря субботы на 31 декабря понедельник.

Соответственно, 20 января, 3 февраля, 3 марта, 28 апреля, 29 декабря будут рабочими днями.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.



