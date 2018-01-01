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Погода в Молдове в 2018 году: метеорологи дали прогноз

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (209)
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Молдавские метеорологи рассказали, какой будет погода в первые дни 2018 года, в том числе в Рождество

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, первый день 2018 года будет почти рекордно теплым. Ожидается, что днем столбик термометра поднимется до +6, +11 градусов по Цельсию. Осадков не будет, наоборот, даже выглянет солнце. 

Снегопад
© Sputnik/ Sergey Krasnoukhov
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Атмосферное давление нормальное, а ветер будет дуть с юго-востока. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду.

В последующие дни значительного падения температуры ожидать не стоит. В дневные часы всю неделю будет лишь на 2-4 градуса меньше, чем 1 января. Небольшие осадки ожидаются 3 января. В Рождество метеорологи обещают теплую погоду. Ночью 7 января будет 0, +5, а днем столбик термометра прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы 1 января

В этот день празднуют не только Новый год. Православная церковь отмечает 1 января день памяти Святого великомученика Вонифатия. Поэтому в этот день не рекомендуется есть сладости, продукты животного происхождения, развлекаться и слушать музыку. Новый год советуют праздновать, вспоминая все хорошее, что он принес.

Народные поверья говорят о том, что 1 января следует соблюдать некоторые правила. Не следует заниматься тяжелой или серьезной работой, ведь, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Именно поэтому, люди в старину 1 января старались отдыхать и веселиться. Проводились масштабные застолья, люди ходили друг к другу в гости, надев самые нарядные, красивые и яркие одежды. Кстати, в соответствии с приметами считалось, что если в этот день несколько раз менять наряды, то сам год будет также разнообразным, удачным, богатым на события и впечатления. 

Новый год, архивное фото
© Sputnik/ Vladimir Pesnya
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Множество народных примет в старину связывали с урожаем. Если в первый день Нового года ночь звездная и без туч, то, скорее всего, урожай будет богатым. Особенно это касалось урожая ягод.

Погода 1 января позволяла определить, каким будет первый день лета – теплым или холодным. 1 января не нужно много работать, иначе весь год пройдет тяжело. Кроме того, не желательно в первый день года выносить мусор, чтобы не навлечь беду. Если вы занимаетесь торговлей, то сделайте скидку первому покупателю – по приметам считается, что это поможет обеспечить успех в делах на весь год.

Если 1 января на улице тепло, ждите хорошего урожая зерновых культур. Если 1 января на деревьях иней, значит, год будет благополучным для проведения сельскохозяйственных работ. Если новогодняя ночь выдалась лунной, ждите обильного урожая гороха, чечевицы и бобовых культур.

Год желтой собаки
© Sputnik/
Год желтой собаки
Тема:
Погода в Кишиневе и Молдове, мире (209)

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Теги:
тепло, погода, прогноз, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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