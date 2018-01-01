Важное изменение для бюджетников Молдовы с 1 января 2018 года

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января 2018 года основная заработная плата, установленная в единой тарифной сетке оплаты труда работников бюджетных единиц, увеличивается на 10%. Такие изменения содержатся в законе о государственном бюджете на 2018 год.

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Так, надбавкой могут воспользоваться порядка 120 тысяч сотрудников образовательных учреждений, а также работников сферы искусства и культуры, науки и инноваций, медико-санитарных учреждений, социального сектора, военных, полицейских и сотрудников органов госбезопасности.

В целом в 2018-2020 годах средняя номинальная зарплата по экономике повысится на 17,9%. Прогнозируется, что ее размер достигнет семи тысяч 250 леев в 2020 году.

В то же время увеличится и фонд оплаты труда — на 18,3% и составит 50,4 миллиарда леев, то есть 26,5% ВВП.

По данным Минфина, рост среднемесячной номинальной заработной платы и фонда оплаты труда объясняется оживлением реального сектора, особенно за счет развития частного сектора.