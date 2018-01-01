Путешествия по новым правилам для граждан Молдовы с 1 января 2018

Гражданам Молдовы, любящим путешествовать, следует знать об этом изменении, вступившем в силу с первого дня нового года

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. С 1 января 2018 года начинает действовать упрощенная процедура выдачи виз гражданам Молдовы, которые хотят отправиться в Японию.

Такое решение ранее приняло министерство иностранных дел Страны восходящего солнца в честь 25-летия установления дипломатических отношений между странами.

Воспользоваться послаблением смогут предприниматели, академики, работники сферы культуры и науки. Кроме того, туристам из Молдовы, которые отправляются в Японию, теперь для получения визы не нужно будет представлять гарантийное письмо.

Граждане Японии могут ездить в Молдову без виз с 2007 года.

Дополнительную информацию можно получить в Посольстве Японии в Молдове по телефону +373 22 233 380, а также на сайте диппредставительства, в управлении консульских дел внешнеполитического ведомства Молдовы +373 22 788 722, 0 800 90 990 (только для звонков из Молдовы), на сайте МИДЕИ, а также в посольстве нашей страны в Японии +81 03 5225 1622, email: consulat.tokyo@mfa.md.

Обратите внимание, что посольство Японии в связи с зимними праздниками закрыто с 29 декабря по 3 января (включительно), а посольство Молдовы не работает 1 января.