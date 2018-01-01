Дома или за рубежом: сколько человек пересекли границу Молдовы

С 31 декабря по 1 января десятки тысяч людей вернулись в Молдову или выехали из страны

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. В Новый год, 31 декабря и 1 января, государственную границу Молдовы пересекли 31 тысяча 884 человека. Такие данные в понедельник представила Пограничная полиция республики.

Больше всего путешественников воспользовались услугами Международного аэропорта Кишинева (6307 человек) и погранпункта в Атаках (6033 человека). Через пункты пропуска в Леушенах и Скуленах проехали вполовину меньше людей – 3566 и 2768 соответственно. Оживленно было и на КПП Крива (1494 человека), Кагул (1151 человек) и Джурджулешты-Галац (1778 человек).

За последнюю неделю 2017 года госграницу Молдовы пересекли 343 тысячи 146 человек, из которых 192 тысячи – въехали на территорию нашей республики.

За этот период пограничники зарегистрировали 66 нарушений, составили 83 протокола, выписав штрафы на 98 тысяч леев.