Предупреждение для курильщиков: изменения вступили в силу в 2018 году

В этом году начинают реализовываться положения Регламента о нормах этикетирования сигарет и другой табачной продукции – фото на пачках могут шокировать

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. C 1 января 2018 года вступают в силу новые правила упаковки табачной продукции. На пачках сигарет с двух сторон появятся рисунки с изображением внутренних органов, пораженных никотином. А сама надпись о том, что курение вредит здоровью, увеличена.

С помощью таких мер министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы намерено сократить число курильщиков в стране на 5%. Эта цель заявлена в Национальной программе по контролю над табаком на 2017-2021 годы.

Документ одобрило правительство Молдовы летом прошлого года, а 1 августа Регламент о размещении предупреждений на пачках сигарет опубликовали в "Monitorul Oficial".

В течение двух лет власти намерены полностью адаптировать молдавское законодательство в данной области к стандартам Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. Также планируется проведение информационных компаний, рассказывающих о вреде курения. В них Минздрав планирует вовлечь до 80% молдавских курильщиков.

По данным профильного ведомства, ежегодно государство тратит на лечение курильщиков порядка 880 тысяч леев, а экономические потери от табакокурения (с учетом ранней смертности) составляют миллион 830 тысяч леев.

Медики отмечают, что в стране медленно, но уверенно растет смертность от заболеваний, не передающихся от человека к человеку. Причиной недугов зачастую становится курение. Так, 12% смертей в Молдове напрямую спровоцированы употреблением табака.