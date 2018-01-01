Рекорды погоды в Молдове на Новый год

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Последние несколько дней уходящего года, да и первые семь 2018-го, согласно данным молдавских синоптиков, были и будут довольно теплые даже с учетом температурного режима, который обычно устанавливается в Молдове зимой. Однако, +11 градусов, которые метеорологи прогнозировали в первый день нового года, – не рекорд для нашей страны.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Погода в Молдове в 2018 году: метеорологи дали прогноз

Согласно статистике Государственной гидрометеорологической службы, которая ведется еще с 1886 года, в момент смены лет на территории нашей страны было и теплее.

Так, 31 декабря рекорды зарегистрированы в 1937 году, когда было максимально холодно (-25 градусов), а также в 1965 году – самый высокий показатель в +13 градусов по Цельсию.

Что касается первого дня года, то рекордный максимум приборы зафиксировали в 1971 году. Тогда столбик термометра поднялся до +12,6 градуса, а годом ранее, в 1970-м, 1 января стало самым холодным – это —19,1 градуса.

А вот самое морозное 2 января на территории Молдовы было более века назад. В 1909 году столбик термометра опустился до —22,6 градуса. Теплее всего в этот день было в 1953 году (+10,5 градуса).