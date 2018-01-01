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Что в имени тебе моем: самые удачливые имена в 2018 году

© Flickr / Siena College
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Людям с какими именами улыбнется удача в 2018 году, смотрите, что думает об этом символ года - Желтая Собака

КИШИНЕВ, 1 янв – Sputnik. Считается, что каждое имя имеет свой энергетический посыл. Поэтому сознательно или нет родители стараются дать ребенку имя, которое станет в определенной мере оберегом и предопределит дальнейшую судьбу. Так зачастую имена соотносятся с характером человека. Какие из них станут самыми удачливыми в 2018 году, определяет хозяйка года — Желтая Собака. 

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Больше всего в наступающем году повезет женщинам с именами Алена, Ирина, Тамара, Алина, Наталья, Татьяна, Галина.

Алена — имя богини утренней зари у древних славян. По характеру Алена добра и доверчива, поэтому Желтая Собака почувствует в ней родственную душу и будет оберегать носительницу этого имени весь год.

Ирина, так же как и Алена, миролюбива, любит домашний уют, покой и умиротворение. Это благородная женщина, которая не позволит себе лишнего в общении с окружающими. Это качества особенно ценит в женщинах с таким именем хозяйка года — Желтая Собака.

Женщины с именем Тамара разносторонне развиты, дисциплинированы, заботливы. Это строгие, но очень преданные матери. Развитая интуиция и здравый смысл позволят избежать критических ситуаций.

Алина эмоциональна, не терпит несправедливости и готова до последнего отстаивать интересы своих близких. Эти женщины практичны и не лишены гордости. В 2018-м они не позволят никому указывать, как им выстраивать свою жизнь. 

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Наталья очень впечатлительна. Женщин с этим именем может привести в восторг любая мелочь, главное, красиво ее подать. Наталья целеустремленна и всегда добивается поставленной задачи. В этом ей поможет хозяйка года по китайскому календарю.

Татьяна обладает проницательностью и острым умом. Обладательницы этого имени — хорошие организаторы. Они любят порядок во всем. Это касается и работы, и дома. Татьяны — замечательные матери, которые становятся свои детям лучшим другом. Эта связь еще больше укрепится в наступающем году.

Женщины с именем Галина — настоящие труженицы. В работе они выносливы и азартны. Этими качествами Галина способна заразить окружающих. В переводе с греческого это имя означает — "тишина". В семье Галина действительно кротка и уступчива. 2018 год для Галин будет безмятжным. Они посвятят его семье.

Самыми удачливыми мужскими именами в год Желтой Собаки станут Александр, Владимир, Виктор, Руслан, Алексей, Сергей, Игорь. 

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Мужчин с именем Александр ждет успех в собственном деле. Для некоторых 2018-й — самое время для открытия бизнеса. На этот шаг обладатели древнего имени пойдут ради семьи. Александр означает "защитник", "оберегающий муж".

Владимир — мужчина с характером. Он умен, трудолюбив, настойчив в достижении цели. Природная любознательность в 2018-м сыграет свою роль. Представители этого знака окажутся в нужное время в нужном месте. Это позволит сделать шаг вверх по карьерной лестнице.

Обладателям имени Виктор в год Желтой Собаки удача будет сопутствовать во всем. Само имя, которое означает "победитель", предопределит их дальнейшие шаги.  Каждое утро Виктор будет просыпаться с мыслью о том, что надо совершить подвиг. Конечно же, ради любимой женщины.

Руслан всегда в хорошей физической форме, его окружают только красивые женщины. Желтая Собака будет оберегать нежные и сильные чувства, которые испытает Руслан в 2018 году. Обладателям этого имени можно смело руководствоваться принципом — в омут с головой. 

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Алексей — имя царей и полководцев. В 2018-м им придется много руководить. Это оценят окружающие и вышестоящие коллеги. В год Желтой Собаки обладателей этого имени ждет финансовый успех. Приумножить богатство поможет мудрая жена, которая вовремя даст правильный совет.

Обладатели имени Сергей сочетают в себе два противоположных качества — твердость характера и мягкость души. В наступающем году обе черты помогут балансировать в спорных ситуациях. Из каждой из них Сергей выйдет победителем.

Игорь умеет сдерживать эмоции. Это энергетически сильное имя. Находясь рядом с его обладателем, нужно быть в полной боевой готовности к неожиданному повороту событий. В 2018 году Игорь испытает сильные чувства. Некоторые из них пойдут под венец.

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Теги:
удача, гороскоп, мужчины, женщины, имена, 2018 год, Молдова
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