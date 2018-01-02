Таможни в Приднестровье изменят график работы в праздники

В Приднестровье новогодние праздники еще продлятся неделю, в связи с этим таможенные пункты пропуска станут работать по особому расписанию

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи с тем, что в Приднестровье праздничные выходные продлены до 7 января включительно, таможни переходят в эти дни на другой график работы для экономических агентов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Приднестровья.

"В выходные дни 3, 4, 5 и 6 января 2018 года отделы таможенного оформления таможен будут осуществлять работу и прием экономических агентов с 8.30 до 15.30, а финансовые отделения — с 8.30 до 14.00", — отметили в пресс-службе.

При необходимости осуществления декларирования товаров в иные праздничные дни экономические агенты должны заранее подать заявления в таможни.