Изменение, которое готовят власти: жителей Молдовы ждут нововведения

Депутаты готовят изменения в процедуре аренды сельскохозяйственных участков в Молдове: что ждет граждан страны

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Сроки аренды сельскохозяйственных земель увеличится с трех до пяти лет. Изменения, одобренные молдавскими депутатами в первом чтении, предполагают, что контракт на аренду участков и других сельскохозяйственных товаров, заключенные на срок более пяти лет, регистрируются в территориальном кадастровом органе.

© Sputnik / Miroslav Rotari Важно знать при аренде квартир: кто и в каких случаях должен платить налоги

На данный момент право пользования или аренды недвижимого имущества на срок более трех лет подлежит обязательной регистрации.

Проект также предусматривает, что договоры на аренду земель и других сельскохозяйственных товаров, заключенные на срок до пяти лет включительно, регистрируются в мэрии, на территории населенного пункта которой они и размещены. Если арендодатель заключает контракт на аренду с несколькими арендаторами, то по инициативе местной публичной администрации прием заявок на регистрацию подобных договоров в реестре недвижимости осуществляется регистратором территориального кадастрового органа населенного пункта.

Добровольная регистрация договора аренды, заключенного на срок до пяти лет в территориальном кадастровом органе, освобождает арендатора от обязанности зарегистрировать его в мэрии.

Поправки в местное законодательство должны быть проголосованы в во втором и окончательном чтении.