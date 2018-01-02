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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Новые правила пересечения границы Украины: как это коснулось молдаван

© Sputnik/ Александр Полегенько
Общество
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Согласно новым правилам, на украинской границе заработала система биометрического контроля: что ждет граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Система биометрического контроля начала работать на пунктах пропуска на украинской границе. Данный указ был подписан ранее президентом страны-соседки Петром Порошенко. Согласно новому порядку пересечения границы Украины обязательному контролю биометрических данных подлежат граждане стран так называемого высокого миграционного риска. В своеобразный топ попало 70 государств, в том числе некоторые страны Азии, Ближнего Востока и Россия. У граждан остальных государств будут отбираться биометрические данные по результатам анализа и оценки рисков.

Buletin de identitate
© Sputnik / Miroslav Rotari
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От обязательной фиксации биометрических данных будут освобождены главы государств и правительств, члены парламентских и правительственных делегаций, лица, не достигшие 18 лет, круизные туристы, члены экипажей, дипломатический персонал и должностные лица международных организаций.

Как заявила sputnik.md пресс-секретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки, что новые правила не распространяются на граждан нашей республики. По ее словам, украинская сторона не уведомляла молдавские власти об изменениях.

"Граждане Республики Молдова продолжают пересекать молдавско-украинскую границу на основе простых загранпаспортов", — сказала Новицки.

По ее словам, граждане Молдовы не должны подвергаться процедуре сбора отпечатков пальцев при пересечении границы с Украиной. Молдаване могут путешествовать в страну-соседку без виз.

Согласно данным Пограничной службы Украины, на границе у иностранцев берутся отпечатки пяти пальцев правой руки. При повторном пересечении границы происходит процесс идентификации человека. Пограничники видят проходил ли иностранец биометрический контроль и подвергает имеющиеся данные проверке.

При этом при паспортном контроле документы иностранного гражданина подлежат проверке, в том числе в базах данных Интерпола. Стоит отметить, что во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку идентификационных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола.

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Теги:
биометрический контроль, паспорт, граница, Раиса Новицки, Молдова, Украина
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