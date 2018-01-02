Оливье за решеткой: как отпраздновали Новый год в изоляторе НАЦ Молдовы

Праздники не к месту: как отметили Новый год в изоляторе Национального антикоррупционного центра Молдовы

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Подарки в посылках, но без спиртного: в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) Молдовы рассказали, как отпраздновали Новый год в изоляторе ведомства.

"В изоляторе нет особого праздничного режима. Разрешаются посылки, за исключением алкогольных напитков. В изоляторе работает радио, а ТВ нет", — рассказали Sputnik в пресс-службе НАЦ.

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Спиртное входит в список запрещенных к передаче продуктов. Помимо этого арестованным запрещено иметь при себе и получать в посылках колюще-режущие предметы, мобильные телефоны и так далее.

К утру вторника, 2 января, в изоляторе НАЦ находилось 15 человек, в пенитенциаре — 13, а под домашним арестом — 14 человек. За неделю на Национальную линию по борьбе с коррупцией поступило 23 анонимных звонка, из которых два обращения оказались в компетенции НАЦ.

За прошедшую неделю были завершены 15 экспертиз и еще 34 находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, канцелярия зарегистрировала 635 материалов. С понедельника ведомство работает в интенсивном режиме.