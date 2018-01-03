Борьба за новую жизнь: как рожают молдаванки

Тяжелые роды – как это происходит в Молдове: сколько детей появляется на свет в условиях беременности с осложнениями или при родах, которые ставят под угрозу жизни матери и ребенка

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Каждые 80 минут в Центре матери и ребенка на свет появляется младенец. Речь идет о сложных случаях — тяжелой беременности или родах, которые ставят под угрозу жизни женщины и плода. Такая статистика приводится на официальном сайте общественной больницы.

"Каждые 12 минут круглый год подряд в подразделения учреждения доставляют в срочном порядке и принимают на лечение или хирургическое вмешательство одного пациента в тяжелом состоянии — женщину или ребенка", — отметили в Центре.

Там подчеркнули, что каждые полчаса и днем, и ночью в операционную палату попадает один "тяжелый" пациент для проведения хирургического вмешательства.

Как отметили в медучреждении, чаще всего операции проходят успешно. Ежедневно свыше 620 пациентов получают консультацию по различным проблемам со здоровьем.

"В праздничные дни и в новогоднюю ночь в реанимационных отделениях больницы Емилиана Коцага специалисты боролись за жизни 30 пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии", — сообщили в ведомстве.