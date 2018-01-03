Пограничники предупреждают: на молдавской границе огромные очереди

Какие пограничные пункты следует временно избегать, чтобы не встать в пробке, рассказали в Погранполиции Молдовы

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. В среду утром на пограничном пункте Леушены при выезде из Молдовы образовались большие очереди из автомобилей. Похожая ситуация наблюдается и на КПП Крива-Мамалига.

В связи с этим пограничники рекомендуют перед поездкой проверить данные TRAFIC ONLINE, чтобы ознакомиться, на каких пунктах пропуска время ожидания небольшое.

В настоящее время на КПП Леушены-Албица фурам прохождения контроля приходится ждать до 200 минут.

До Рождества по старому стилю молдавские пограничники продолжат работать в усиленном режиме.

Согласно данным статистики, 3 января молдавскую границу пересекло больше всего людей в 2017 году. Так, за 24 часа зарегистрировали 56 тысяч 792 пересечения границы, а самым загруженным тогда был КПП Леушены – 12 тысяч 455 людей.