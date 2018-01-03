20:54 03 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Новорожденный ребенок в роддоме

Зимние имена: вы не представляли, как в Молдове называют детей

© Fotolia/ Ondrooo
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (95)
343 0 0

Необычные имена и фамилии, которые ассоциируются с зимой и новогодними праздниками, - Sputnik узнал, как в Молдове называют детей

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Вы, наверное, не могли себе представить, что такими именами называют детей, а, если и допускали такую возможность, то полагали, что точно не в Молдове. Но на самом деле и у нас в республике живут люди с необычными зимними именами. 

Девушки смеются
CC BY 2.0 / Siena College / Laugh
Что в имени тебе моем: самые удачливые имена в 2018 году

Согласно данным "Registru", в нашей стране есть два человека, которые носят имена зимних месяцев. Одного зовут Январь (Ianvari), а другого – Февраль (Februarie). Декабрей в Молдове нет, если говорить о людях, конечно. Зато есть Зима (Zima), всего одна, но человек с таким именем живет в Молдове. Что касается такой фамилии, то ее носят 59 наших соотечественников.

Вы думали, что новогодняя елка – это только дерево, которое все мы украшаем к зимним праздникам? Вы ошибались. В Молдове есть люди с такими именами.

Емя Ель (Eli) носят 13 человек, Елка (Elca) всего одна. Живет в стране один Брад (Brad) и один Браду (Bradu). Оба имени в переводе с госязыка означают "ель". С фамилией Брад (Brad) в Молдове есть 174 человека, Браду (Bradu) – 1024 жителя и Брадул (Bradul) – 14.

Больше зимних имен в нашей стране мы не нашли, зато есть еще интересные фамилии. Так, в Молдове проживает четыре гражданина с фамилией Снег (Sneg – 3 и Zapada — 1), 1697 людей по фамилии Мороз (Moroz – 1695 и Ger — 2), 867 с рождественской фамилией Crăciun, еще четыре с фамилией Метель (Meteli) и 1305 с фамилией Brumă (иней).

Тема:
Новый год 2018 - Кишинев и Молдова (95)

По теме

Самые необычные и смешные имена Дедов Морозов в различных странах
Сколько человек в Молдове носят рождественские имена и фамилии
Теги:
фамилии, зимние праздники, имена, Registru, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Парад Снегурочек в Москве
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Автобус более чем с 50 пассажирами рухнул в стометровую пропасть в Перу
Год желтой собаки
Что принесет жителям Молдовы год Желтой Собаки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться