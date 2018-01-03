Вековой юбилей: Иван Бодюл как мерило для современной Молдовы

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. В среду, третьего января, исполняется 100 лет со дня рождения известного государственного деятеля Молдовы советского периода Ивана Ивановича Бодюла.

Страницы биографии

Иван Иванович Бодюл родился (по новому стилю — ред.) третьего января 1918 года в селе Александровка Елизаветградского уезда Херсонской губернии (ныне — Вознесенского района Николаевской области Украины). Из крестьян.

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В 1937 году он, окончив Вознесенский агротехникум, работал старшим агрономом колхоза. С 1938 по 1942 год Бодюл — слушатель Военно-ветеринарной академии Красной армии в Москве. В 1940 году вступил во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков).

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После окончания академии Бодюл служил начальником ветеринарной службы 127-го гвардейского артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии (1942-1944), начальник ветеринарной службы 59-й гвардейской стрелковой дивизии 10-го гвардейского стрелкового корпуса (1944-1945), начальник ветеринарной службы 10-го гвардейского стрелкового корпуса 40-й армии (1945-1946).

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После демобилизации, как этнический молдаванин, был направлен на партийную и хозяйственную работу в Молдавскую ССР. Начинал старшим помощником начальника сельскохозяйственной группы Совета Министров Молдавской ССР, позже "поднимал" хозяйство на различных ответственных должностях в Кишиневе, селах Волинтирь и Оланешты.

В 1956 году Бодюл был переведён в Москву, стал слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС, работал инструктором Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1959 году Иван Иванович вернулся в Молдову на должность второго секретаря, а позже и первого секретаря Центрального комитета Компартии Молдавской ССР.

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В 1980 году снова переведен в Москву. Там до 1985 года — заместитель председателя Совета Министров СССР. В мае 1985 года Иван Иванович вышел на пенсию, жил в Москве и на даче в Подмосковье.

В 1961-1986 годах Бодюл был членом Центрального комитета Компартии Советского Союза, Шесть раз (1962-1989) избирался депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Молдавской ССР.

Бодюл — кавалер четырех орденов Ленина, Ордена Отечественной войны первой степени, двух орденов Красной Звезды, Ордена "Знак Почёта»" и Ордена Республики, который получил в Молдове уже в 2003 году.

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Иван Бодюл скончался 27 января 2013 в Москве.

Достижения

К заслугам Бодюла причисляют развитие молдавской промышленности, главным образом таких совершенно новых для аграрной Молдавии отраслей, как машиностроение, приборостроение, электроника. В годы его работы во главе республики в Молдавии появились крупнейшие в Европе фруктовые сады, механизированные животноводческие комплексы, консервные заводы во всех районах.

За время пребывания Ивана Ивановича Бодюла у власти в Молдове появилось 14 новых театров, творчество множества музыкантов и композиторов, писателей и поэтов, художников, актеров театра и кино расцвело и стало широко известным во всем Советском Союзе.

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По инициативе Ивана Ивановича в молдавских селах появились знаменитые книжные магазины "Луминица". Успешно развивались Академия наук, Кишиневский госуниверситет, политехнический, медицинский, сельскохозяйственный, педагогический институты.

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А вот фрагмент интервью, которое в 2006 году Бодюл дал одному из молдавских СМИ:

"Именно в эпоху правления Брежнева Молдавия стала развитой республикой. Республика никогда не была иждивенкой. Мы выращивали в год 350 тысяч тонн мяса в живом весе, а сдавали Москве 140 тысяч тонн. Помнится, в 1975 году СССР выпустил 8,3 миллиарда условных банок плодоовощной продукции. На долю МССР пришлось два миллиарда. Молдавия выпускала 45% табака от всего, произведенного в СССР! Мне Леонид Ильич говаривал: "Молдавия просто спасает Советский Союз. Если бы не вы, нам пришлось бы закупать табак за границей за золото!".

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В рамках СССР у республики были ограничения, но благодаря тому, что МССР была в составе огромной страны, Молдова так быстро развивалась и стала цветущим краем. Желаю, чтобы Молдова вышла наконец из кризиса, закончился этот переходный период. И еще меня беспокоит, что Молдова разделена на две части. Вернее, даже коробит. Пусть побыстрее республика станет единой! И еще жалею, что не сделал в свое время большего для развития нашей самобытной культуры…". © Facebook / Stefanita Ion de Moldavie 95 лет назад образовался СССР - редкие кадры советского Кишинева

А вот что Иван Иванович сказал в другом интервью в 2013 году:

"Я могу понять абсолютную деиндустриализацию Молдовы, если учесть развал экономических связей в рамках бывшей единой страны. Но не могу понять, как можно было развалить аграрный сектор экономики? Ведь осталась та же плодородная земля, остались трудолюбивые люди.

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Аксиомой является то, что все познается в сравнении. Не буду утомлять вас цифрами, но должен сказать, что за 70 лет в советской Молдавии было построено более 600 заводов и фабрик, появилось 12 новых городов и 46 поселков городского типа, асфальтированные дороги. Похожие на обсаженные деревьями аллеи раньше восхищали путников. Сейчас многие из них разрушились. Катастрофически исчезают рукотворные пейзажи с молдавской земли".

Первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл и первый секретарь Гагаринского райкома КПСС Тамара Васильевна Голубцова встретились с представителями чилийской рабочей молодежи. Советская делегация прибыла на торжества, посвященные 50-летию Компартии Чили. © Sputnik/ В. Кешишев

Первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл встретился с работницами чилийского сельскохозяйственного предприятия на севере страны. Советская делегация прибыла на торжества, посвященные 50-летию Компартии Чили. © Sputnik/ В. Кешишев

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл (слева от Л. И. Брежнева) и другие партийные и государственные деятели, прибывшие на празднование 50-летия образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии. © Sputnik/ Юрий Абрамочкин

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев (слева) и первый секретарь Молдавской ССР Иван Бодюл отвечают на приветствия жителей Кишинева. 1974 © Sputnik/ Juri Abramotschkin

Празднование 50-летие образования Молдавской ССР. На центральной трибуне во время военного парада и демонстрации трудящихся. Слева направо: 1-й секретарь ЦК КП Украины Владимир Васильевич Щербицкий (второй слева), Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, 1-й секретарь ЦК КП Молдавской ССР Иван Иванович Бодюл © Sputnik/ Юрий Абрамочкин

50-летие образования Молдавской ССР и создания Коммунистической партии Молдавии. Слева направо: первый секретарь ЦК КП Украины Владимир Васильевич Щербицкий, Председатель Президиума Верховного Совета Молдавской ССР Кирилл Федорович Ильяшенко, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл. © Sputnik/ Юрий Абрамочкин 1 / 6 © Sputnik/ В. Кешишев Первый секретарь ЦК КП Молдавии Иван Иванович Бодюл и первый секретарь Гагаринского райкома КПСС Тамара Васильевна Голубцова встретились с представителями чилийской рабочей молодежи. Советская делегация прибыла на торжества, посвященные 50-летию Компартии Чили.

По материалам из открытых источников