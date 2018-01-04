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Обжорство

Топ-10 советов, что делать, если вы переели на праздники

CC BY-SA 2.0 / Hannah Farsi / Gluttony
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (88)
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Как выйти из новогодней зависимости от салата "Оливье" и холодца: советы для того, чтобы переход к нормальному питанию не был пыткой для организма

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Зимние праздники в Молдове в самом разгаре. Наша страна отмечает и Новый год, и сразу два Рождества вместе с католиками и православными. Как следствие, поводов для застолий становится больше. Чего только не готовят молдавские хозяйки.

Праздничные столы ломятся от всевозможных блюд — голубцев, домашней колбасы, холодца, рыба, разного рода салатов — от традиционных новогодних оливье и селедки под шубой до овощных, щедро и густо сдобренных майонезом. Жители молдавских сел по случаю праздников закалывают кабана и готовят из свинины всевозможные изыски. Не обходится праздничное меню и без десертов — традиционная "Шапка Гугуцы", торты и рогалики, пирожные, конфеты, рождественская кутья (толченая пшеница с изюмом, орехами и медом). Голова кругом от всего этого изобилия и, конечно, устоять перед всеми этими яствами трудно. Хочется попробовать и то, и другое, а после праздников многие обнаруживают, что набрали лишние кило. Как говорится, настроение после зимних праздников — "Золушка превратилась в тыкву".

новогодний стол
© Facebook/Гастрономия
новогодний стол

Как восстановиться после праздничных застолий?

Автор групповых и индивидуальных программ по детоксикации организма Ирина Гилева рассказала Sputnik, что делать для того, чтобы без стресса и вреда здоровью вернуться в привычное русло после праздников.

"Несколько рекомендаций. Первое, что нужно включить в рацион — это теплая вода с медом и куркумой (ложка меда на стакан воды, куркумы совсем немного, будто посолили). Такой напиток запустит кишечник, обезвредит от бактерий, которые естественно присутствуют в "застольных" продуктах", — отметила собеседница.

Автор групповых и индивидуальных программ по детоксикации организма Ирина Гилева
© Photo: из личного архива Ирины Гилевой
Автор групповых и индивидуальных программ по детоксикации организма Ирина Гилева

Во-вторых, продолжила Гилева, на что нужно обратить внимание и включить в меню — это овощные салаты из сельдерея, моркови, различных видов капусты, свекла с заправкой из яблочного натурального уксуса и масла холодного отжима. "Такие блюда помогут также очистить стенки кишечника от слизи и остатков пищи, которая не успела перевариться",- пояснила специалист.

Она посоветовала исключить на время молочную продукцию, продукты, содержащие сахар и глютен, а также сладости. По ее словам, такая мера поспособствует снятию отечности лица. Кроме того, появится активность и силы в организме.

"Ну и обязательно нужно заняться физическими нагрузками. Много гуляйте, двигайтесь, разгоняйте лимфоток", — сказала Гилева.

Что делать не рекомендуется?

Собеседница подчеркнула, что ни в коем случае нельзя прибегать к голоданию.

"Если переели — уберите молочку, глютен, жареное и рафинаты. Замените на правильные жиры (запеченная рыба, а также льняное/ конопляное/ кокосовое масло холодного отжима для веганов), так как они обязательно нужны для поддержания иммунной системы организма", — добавила Гилева.

Алкоголь
© Photo: Shutterstock
У молдаван есть стратегическое оружие от похмелья

Она порекомендовала добавить в рацион клетчатку в виде овощей и зелени. Можно есть нут, чечевицу, овощные супы и гречку. По ее словам, чтобы не произошел резкий скачок сахара в крови, тошнота и головокружение, то стоит отказаться от разгрузок на соках и смузи.

"Пока стенки кишечника не очистились от остатков мясо-молочной продукции, мучных изделий, фруктовые соки и смузи только навредят. Стоит забыть про резкие чистки, тем более, если человек не проходит противопаразитарные программы по два раза в год, употребляет продукты животного происхождения и глютен ежедневно. Такая разгрузка ему противопоказана", — отметила собеседница.

Балуйте организм полезным — можно принять ванну с содой, она не только расслабит, но и поможет справиться с токсинами быстрее. Если самочувствие после праздничных застолий и отсутствия нормального сна не очень хорошее, то рекомендуется принимать витамины и больше высыпаться.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (88)

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Теги:
что делать, если переел на праздники, детокс, праздничный стол, Новый год, праздники, Ирина Гилева, Молдова, Медицина и здоровье
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